Zukunft des Instrumentalunterrichts: „Kinder sollen mitbestimmen“

Von: Bettina Fraschke

Im Instrumentalunterricht: Geige ist eines der beliebtesten Instrumente. © Jens Büttner/dpa

INTERVIEW Musikpädagogen suchen neue Wege für Instrumentalunterricht und beklagen Pädagogenmangel: Musikschulen stellen sich für die Zukunft auf – Kongress am Wochenende in Kassel.

Kassel – 1500 Musikpädagogen treffen sich am Wochenende in Kassel zu einem Kongress des Bundesverbandes der Musikschulen, in dem 930 Schulen Mitglied sind. Worum es den Lehrern an Musikschulen und allgemeinbildenden Schulen geht, erläutert der Vorsitzende Friedrich-Koh Dolge.

Was ist Ihr Ziel?

Neben der Fortbildung in über 60 Arbeitsgemeinschaften und Diskussionen wollen wir unseren Auftrag an uns selbst erneuern: Sich der positiven Wirkung von Musik noch bewusster zu werden. Unser Motto „Mehr Musik“ klingt schlicht, ist aber umfassend. Wir wollen darüber sprechen, wie wir unseren jüngsten Schülern nach Corona wieder musikalische Orientierung geben, jungen Menschen eine Möglichkeit zum gemeinschaftlichen Musizieren schaffen, und soziale Verantwortung übernehmen wollen.

Wie ist das gemeint?

Wir wollen hin zu einer Artistic Citizenship, das heißt, mit Musik in die Gesellschaft und in unterschiedliche Lebenswelten hineinwirken, ohne einen Unterschied zwischen der Förderung künstlerischer Exzellenz und sozialer Verantwortung zu machen. Wir fördern Jugendliche im Spitzensegment, die zum Beispiel beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ mitmachen. Unter dem Stichwort Inklusion wollen wir aber alle jungen Menschen mit unseren Musikangeboten erreichen. So wirken wir in die Gesellschaft hinein.

Wie können Sie KInder erreichen, in deren Elternhäusern Instrumentalunterricht keine Rolle spielt?

Zum Beispiel über unsere Bildungskooperation mit den allgemeinbildenden Schulen. Wir wollen stark zusammenarbeiten, wenn es um Ganztagesbetreuung geht. Bei Kita- und Vorschulkindern erreichen wir wirklich alle Kinder. Um diese Zugangsoffenheit zu ermöglichen, ist das Angebot für die Jüngsten in der Gesellschaft sehr wichtig.

Kinder sind heute viel in digitalen Welten unterwegs. Wie gehen Sie diesen Weg mit?

Es gibt Notenlernprogramme oder Computerspiele zur Vermittlung von Musiktheorie, digitale Medien sind eine große Chance für die Musikpädagogik. Auch, weil darüber die Kinder die Möglichkeit haben, mit dem Musiklehrer ein zweites Mal in der Woche Kontakt aufzunehmen. Wir wollen aber auch erproben, wie wir Kinder zum Beispiel über soziale Medien erreichen können – Ziel ist ein Weg in die Musik hinein.

Wie wird künstliche Intelligenz sich auswirken?

Wir werden als Gesellschaft diese sehr wichtige Frage zu diskutieren haben, KI stellt die schöpferische Kraft des Menschen in Frage. Das, was den Menschen im Kern ausmacht, ist Kreativität und Fantasie. Kultur, Kunst und Musik sind Bereiche, in denen der Mensch auch in Zukunft in seiner Kreativität gefordert ist. Die junge Generation Z und dann auch die Generation Alpha werden die nächsten Jahrzehnte prägen, es ist wichtig, ihnen Wege in die Kreativität zu vermitteln.

Wie geht das?

Unser Ziel ist, Kinder in die Lage zu versetzen, selbstständig und selbstverantwortlich zu entscheiden, ob sie sich mit Musik beschäftigen möchten. Erst im nächsten Schritt gilt es, einen Findungsprozess in die Wege zu leiten, welches Instrument etwa in Frage kommt.

Was sind denn die Renner bei Instrumenten?

Nach wie vor das Klavier, gefolgt von Gitarre und Geige.

Wie bleiben Kinder dran?

Kinder sollen den Unterricht mitgestalten und mitbestimmen können, was und wie sie lernen wollen. Zweiter Punkt ist das gemeinsame Musizieren. Das gibt die größte Motivation. Sie werden selten erleben, dass Jugendliche kein Interesse haben, weiterzumachen, wenn sie die Möglichkeit haben, in Gemeinschaft weiter zu musizieren.

Sind Sie dafür personell gut aufgestellt?

Der Fachkräftemangel ist gravierend, gerade im wichtigsten Bereich der Elementarpädagogik. Musikpädagogen werden im Niveau zwischen Erzieher und Primarschullehrer bezahlt – hier müssen wir nachbessern. Jugendliche, die bei „Jugend musiziert“ erfolgreich sind und somit zu den Besten in unserem Land gehören, könnten den Beruf des Musikers ergreifen – dafür ist aber ein positives Berufsbild entscheidend. Wir müssen als Gesellschaft darüber sprechen, welche Wertigkeit Musik für uns insgesamt hat. Das Ansehen eines Musikers muss in der Gesellschaft wieder steigen. Sonst können wir in letzter Konsequenz unseren Auftrag der musikalischen Bildung nicht mehr erfüllen.

Friedrich-Koh Dolge (58), geboren im japanischen Toyonaka, hat Violoncello studiert und zunächst die Städtische Sing- und Musikschule in Sulzbach-Rosenberg geleitet. Nach weiteren Stationen ist er seit 2002 Direktor der Stuttgarter Musikschule. Dolge ist seit 2022 Bundesvorsitzender des Verbands deutscher Musikschulen (VdM).

Der Musikschulkongress vom 28. bis 30. April in der Kasseler Stadthalle bietet auch öffentliche Veranstaltungen. Etwa das Familienkonzert mit der Jungen Philharmonie Nordhessen unter Leitung von Xin Tan am Sonntag, 14.30 Uhr. musikschulkongress.de

