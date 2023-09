Fehlerhafte Airbags: Riesiger Rückruf für 52 Millionen Fahrzeuge droht

Von: Sebastian Oppenheimer

Wegen defekter Airbag-Gasgeneratoren droht in den USA ein riesiger Rückruf. (Symbolbild) © Pond5 Images/Imago

In den USA bahnt sich ein gigantischer Airbag-Rückruf an. Möglicherweise müssen viele Millionen Fahrzeuge in die Werkstätten – auch von deutschen Herstellern.

Rückruf-Aktionen in der Automobilbranche fallen in ganz unterschiedlichen Größenordnungen aus: Manchmal wird lediglich eine Handvoll Fahrzeuge in die Werkstatt beordert, manchmal wenige Hundert. Doch es gibt auch Rückruf-Aktionen in deutlich größeren Dimensionen, wie zum Beispiel zuletzt von Mercedes (mehr als eine halbe Million Fahrzeuge) oder auch von Nissan (knapp 2,5 Millionen Fahrzeuge). Zu den größten Rückrufen der Automobilgeschichte gehören aber sicherlich die von Takata. Rund 100 Millionen Fahrzeuge mussten im vergangenen Jahrzehnt aufgrund defekter Airbags des japanischen Zulieferers in die Werkstätten. Nun droht in den USA erneut ein riesiger Rückruf wegen gefährlicher Airbags, wie 24auto.de berichtet.

Laut der New York Times verlangt die US-Verkehrssicherheitsbehörde National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) den Rückruf von rund 52 Millionen Airbag-Gasgeneratoren. Der Behörde zufolge seien bei sieben Vorfällen in den USA durch die defekten Airbags mindestens sieben Menschen verletzt und einer getötet worden. Verbaut wurden die Airbags Reuters zufolge unter anderem auch in Fahrzeugen der deutschen Hersteller BMW, Mercedes, Porsche und Volkswagen.