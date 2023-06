Anwohner wütet mit Zettel gegen hässliches Auto: „Bekomme Augenkrebs“

Von: Simon Mones

Weil sein Auto zu hässlich ist, soll ein Autobesitzer künftig nicht mehr in einer Straße parken. Der Zettel mit der Aufforderung ging auf Reddit viral.

Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Das gilt nicht nur für Kunst, sondern auch für Autos. Die XXL-Nieren von BMW spalten beispielsweise regelmäßig die Netzgemeinde. Für viele ist jedoch der Fiat Multipla der Inbegriff von Hässlichkeit. Ein Parkverbot würde deswegen aber niemand aussprechen. Oder etwa doch? Scheinbar doch, wie ein Zettel zeigt, der auf Reddit gepostet wurde.

Darauf ist zu lesen: „Sehr geehrter Fahrzeughalter/in, bitte parken Sie nicht mehr in der Englertstraße, da ich den Anblick eines so hässlichen Fahrzeugs nicht ertrage (Ich bekomme Augenkrebs). Danke.“ In welcher Stadt der Zettel entdeckt wurde, bleibt jedoch unklar. Und auch, ob er echt ist oder um welches Fahrzeug es sich handelt, wird zunächst nicht verraten.

Reddit-Nutzer vermuten Fiat Multipla als Zettel-Ziel

Logischerweise gibt es für viele der Reddit-User aber nur ein Modell, das infrage kommt: der Fiat Multipla. „Schön, wie sich auch nach über 20 Jahren immer noch alle einig sind, dass der Multipla das hässlichste Auto ist“, schreibt ein Nutzer. Doch der Italiener ist nicht der einzige Verdächtige, wie auch die TZ berichtet.

Der Fiat Multipla gehört zu den hässlichsten Autos aller Zeiten. Doch galt der Zettel ihm? © Fiat

Immer wieder wird auch die Toyota-Tochter Daihatsu genannt. „Foto des Autos oder Modellangabe wäre nützlich“, macht daher ein Nutzer deutlich. Die sollte er auch vom Threaderöffner bekommen. Ein Daihatsu Yaris soll es sein. Das Problem: Dieses Modell gibt es nicht. Zumindest nicht in dieser Kombination. Der Yaris stammt von Toyota. Daihatsu hat allerdings zwischen 2011 und 2013 einen Ableger mit dem Namen Charade produziert.

Reddit-Nutzer zeigen Humor: „Ein klarer Fall von Carshaming!“

Weitere Details verrät der Reddit-Nutzer nicht. Ein Fan des Zettels scheint er aber nicht zu sein: „Ich weiß ja auch nicht weiter. Ist noch nicht mal mein Auto. Danke unbekanntes Subjekt für die Feigheit und die Papierverschwendung.“ Ein Fake oder ein Scherz unter Freunden lässt sich somit nicht ausschließen.

So oder so, die Nutzer auf Reddit hat der Zettel an der Windschutzscheibe offenbar gut unterhalten. Neben rund 2.000 Reaktionen finden sich auch über 100 Kommentare unter dem Post. Die meisten davon nehmen es mit Humor und liefern sogar passende Reaktionen mit:

„Ganz viele Autos des gleiche Typs organisieren und damit die ganze Straße zuparken.“

„Rausfinden, wer das war und ne tägliche Grußkarte mit ‘nem Bild von dem Auto schicken.“

„Evtl. genervt, weil dieser Wagen ständig neben seinem Porsche steht.“

„Ein klarer Fall von Carshaming!“