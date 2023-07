Auto-Check vor der Urlaubsfahrt: Worauf man achten sollte

Von: Sebastian Oppenheimer

Den Ölstand kann jeder Autofahrer selbst ganz einfach prüfen. (Symbolbild) © Wirestock/Imago

Für nicht wenige Reisende endet der Urlaub mit dem eigenen Pkw mit einer teuren Reparatur im Ausland. Dabei lassen sich viele Pannen bei entsprechender Vorsorge vermeiden.

Eine Fahrt mit dem Auto in den Urlaub ist besonders für Familien praktisch: Kann man doch von der Luftmatratze bis zum Dreirad nahezu alles, was man so braucht, problemlos mitnehmen. Wirklich billig ist die Fahrt in den meisten Fällen allerdings nicht: In Europa wird in vielen Ländern eine Mautgebühr fällig – und auch der Sprit für die Reise kann durchaus ins Geld gehen. Vor allem das Tanken direkt an der Autobahn sollte man vermeiden, weil laut ADAC dort der Sprit teils massiv überteuert ist. Wer sparen will, sollte vor der Fahrt eventuell Tankstopps im Ausland planen, wo Benzin und Diesel oft günstiger sind. Nicht sparen sollte man dagegen bei der Sicherheit: Vor der Fahrt sollte das Auto gründlich durchgecheckt werden, weiß 24auto.de.

Vor allem bei Fahrten in fernere Länder werden die Reiseautos mitunter stark gefordert, denn innerhalb weniger Wochen müssen diese oft viele tausend Kilometer abspulen. Bei Verschleißteilen und Technik der Fahrzeuge können diese Strapazen zu Ausfällen und Pannen führen, vor allem, wenn die Fahrzeuge älter sind und unzureichend gewartet wurden. Viele Autobesitzer unterschätzen diese Gefahr technischer Defekte. Damit der Traumurlaub nicht mit einem bösen Erwachen endet, rät Jesco Hußlein, Mobilitätsexperte beim HUK Autoservice, deshalb zum Urlaubs-Check in einer Werkstatt. Einige Dinge kann man aber auch selbst checken.