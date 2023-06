Mit dem Auto nach Dänemark: Wie viel Maut fällt an?

Wer Richtung Nordsee reisen möchte, kann dies bequem mit dem Auto tun. Wie viel Maut Sie zahlen müssen, sollte allerdings ins Reisebudget mit eingeplant werden.

Auch in den hohen Norden lässt es sich sogar aus Bayern bequem mit dem Auto fahren. Zwar ist man etwas länger unterwegs, kann jedoch auch alles mitnehmen, was in den Kofferraum passt und reist, gerade mit Kindern, um einiges entspannter und flexibler, als in den zu Ferienzeiten völlig überfüllten Zügen.

Hinsichtlich finanzieller Aspekte müssen allerdings, abgesehen von den Spritkosten, auch andere Gebühren miteinkalkuliert werden, die auf der Fahrt nach Dänemark fällig werden. Vorangegangen die Maut, die auf der Strecke zu zahlen ist.

Wer gerne mit dem Auto in den Urlaub fährt, kennt dieses Bild nur zu gut: Mautstellen an Autobahnen, Brücken oder Tunneln. © Marcus Brandt/dpa

Mit dem Auto unterwegs: Von München nach Kopenhagen Vom südlichsten Zipfel Deutschlands ganz hoch in den Norden und über die Grenze bis in Dänemarks schöne Hauptstadt Kopenhagen, brauchen Sie laut ADAC.de, abhängig der Straßenverhältnisse mit dem PKW zwischen 12 und 14 Stunden. Wer mit dem Wohnmobil oder Anhänger unterwegs ist, sollte nochmal ein paar Stündchen mehr einplanen.

Mautgebühren auf dem Weg nach Kopenhagen

Wenn Sie von Deutschland aus mit dem Auto in Dänemarks Hauptstadt fahren, überqueren Sie zwei Brücken. Dabei kostet Sie die erste Brücke, Lillebæltsbro zwischen Jütland und Fünen, noch keinen Cent. Weiter über die zweite feste Verkehrsverbindung über den Großen Belt zwischen Slagelse (auf der dänischen Insel Seeland) und Nyborg (auf Fünen), die 18 km lange Storebælt-Brücke, wird dann die erste Maut fällig.

Storebælt Brücke

Pkw unter 3 m Länge: 18€ (140 DKK)

Pkw, Pkw mit Anhänger, Wohnmobil bis 6 m Gesamtlänge und unter 3,5 t: 36€ (270 DKK)

Pkw, Pkw mit Anhänger, über 6 m Gesamtlänge, unter 2,7 m Höhe und unter 3,5 t: 55€ (410 DKK)

Wohnmobil über 6 m bis 10 m Länge, unabhängig vom Gewicht: 81€ (605 DKK)

Wohnmobil über 10 m und über 3,5 t: 129€ (960 DKK)

Motorrad unter 3 m Länge: 18€ (140 DKK)

Motorrad mit Anhänger 3-6 m Gesamtlänge: 36€ (270 DKK)

Preise inkl. Personen, einfache Fahrt (laut ADAC.de)

Fällige Kosten auf der Weiterreise durch Dänemark

Wer noch über Kopenhagen hinaus durch Dänemark, bis hoch nach Schweden weiterfahren möchte, muss mit weiteren Gebühren rechnen. So kostet Sie die nächste zu überfahrende Brücke, welche Kopenhagen mit der schwedischen Stadt Malmö verbindet, nochmals einige Euro.

Die Öresundbrücke - Schon gewusst? Die Öresundbrücke bildet die weltweit längste Schrägseilbrücke für kombinierten Straßen- und Eisenbahnverkehr.

Öresundbrücke

Pkw, Wohnmobil bis 6 m: 57€ (610 SEK, 415 DKK)

Pkw (bis 6 m) mit Anhänger/Wohnwagen bis 15 m Gesamtlänge, Wohnmobil 6-10 m: 114€ (1220 SEK, 830 DKK)

Pkw mit Anhänger/Wohnwagen über 15 m, Wohnmobil über 10 m: 216€ (2310 SEK, 1570 DKK)

Motorrad: 30€ (325 SEK, 220 DKK)

Preise inkl. Personen, einfache Fahrt (laut ADAC.de)