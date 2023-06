Kinder im Auto beschäftigen: Tipp der Polizei wird auf Social Media gefeiert – „saugute Idee“

Um Kinder auf langen Autofahrten zu beschäftigen, schlägt die Polizei auf Facebook vor, Motorräder zu zählen – aus einem ganz bestimmten Grund.

Eine Autofahrt in die Ferien kann ganz schön lang werden – vor allem, wenn es auf den Straßen durch die vielen anderen Urlauber-Fahrzeuge zäh wird. Doch selbst im Autobahn-Stau gelten einige Regeln: Wenden ist genauso verboten, wie die Nutzung des Standstreifens, um voranzukommen – und auch das Aussteigen aus dem Wagen bei Stillstand sollte man sich gut überlegen. Besonders anstrengend kann die Urlaubsfahrt mit Kindern an Bord werden, denn den Kleinen wird schnell langweilig. Nun hat die Polizei einen Tipp gegeben, was man machen kann – und wird dafür im Netz gefeiert.

Polizei mit Tipp zur Kinder-Beschäftigung auf langen Autofahrten: Motorräder zählen

Mit einem Facebook-Post (weiter unten zu finden) hat die Polizei Freiburg nun schon weit mehr als 2.700 Likes eingeheimst. Der Tipp der Beamten dient der Kinder-Beschäftigung auf längeren Autofahrten und ist eigentlich relativ simpel: „Unterhaltet eure Kinder auf Autoreisen damit, Motorräder zu zählen“, schreibt die Polizei. Das „Spiel“ hat einen ernsten Hintergrund: „So werden sie automatisch auf sie achten, wenn sie später selbst am Steuer sitzen.“

Motorräder zählen als Kinder-Beschäftigung auf Autofahrten: „Ein sehr guter psychologischer Rat“

Vor allem der pädagogische Wert des Tipps scheint bei vielen Facebook Nutzern gut anzukommen, wie die Kommentare zu dem Post zeigen:

„Ein sehr guter psychologischer Rat.“

„Was für eine tolle Idee!“

„Prima Idee: Sehen und zählen, damit der Fokus bleibt und später kein Zweiradfahrer übersehen wird.“

„Machen wir schon sehr lange.“

„Saugute Idee!“

Polizei-Tipp für Kinder-Beschäftigung auf Autofahrer – Facebook-User haben ergänzenden Vorschlag

Wie einige User anmerken, sei das „Spiel“ auch gut mit einer anderen Art von Verkehrsteilnehmern möglich: „In der Stadt geht das auch mit Fahrradfahrern“, schreibt jemand. Und einige andere haben dieselbe Idee. In manchen Städten sollten die Kinder allerdings ziemlich schnell zählen können – denn da sind mit Sicherheit deutlich mehr Radler als Motorradfahrer unterwegs. Wer seine Kinder noch mehr in Sachen Verkehrssicherheit schulen will, kann als Autofahrer mit gutem Beispiel vorangehen und stets den „Holländer-Griff“ beim Öffnen der Türen anwenden – auch diese Technik schützt nämlich Radfahrer. Und gegen aufkommende Langeweile während der Urlaubsreise könnten auch gute Hörspiele für Kinder ein probates Mittel sein.