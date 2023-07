Auto mit offenem Fenster geparkt: Bußgeld droht – und sogar das Abschleppen

Von: Sebastian Oppenheimer

Immer wieder lassen Autofahrer im Sommer im geparkten Auto ein Fenster offen, damit es im Innenraum nicht zu heiß wird. Doch es droht nicht nur ein Bußgeld – der Wagen kann sogar abgeschleppt werden.

Bei den meisten Vergehen im Verkehr gibt es kaum Diskussionen: Mit zu hohem Tempo geblitzt, eine rote Ampel überfahren, hinterm Steuer mit dem Handy am Ohr telefoniert – all das zieht ein Bußgeld nach sich oder sogar Punkte in Flensburg. Doch es gibt auch Vergehen, von denen der ein oder andere womöglich noch nichts gehört hat, etwa Strafen für das zu laute Zuschlagen einer Autotür. Was auch nicht jeder weiß: Beim Abstellen des Autos sind bestimmte Dinge zu beachten. So kann ein Bußgeld oder sogar das Abschleppen drohen, wenn man die Fenster des Fahrzeugs offen lässt.

„Beifahrerfenster auf“: Rentner muss 15 Euro Bußgeld zahlen

Tatsächlich kassierte nun ein Rentner im bayerischen Rosenheim kürzlich ein Knöllchen, weil er an seinem in der Innenstadt geparkten Wagen ein Fenster offen gelassen hatte, wie Auto Bild berichtet. 15 Euro sollte der verdutzte Autofahrer zahlen. Begründung: „Sie verließen ihr Fahrzeug, ohne es gegen unbefugte Nutzung zu sichern.“ Dazu der Vermerk: „Beifahrerfenster auf“.

Autos sind gegen „unbefugte Benutzung zu sichern“ – so steht es in der Straßenverkehrsordnung

Hinter dem Bußgeld steckt ein Satz aus § 14 Absatz 2 der Straßenverkehrsordnung (StVO). Dort heißt es nämlich: „Kraftfahrzeuge sind auch gegen unbefugte Benutzung zu sichern.“ Und das bedeutet nicht nur, dass man beim Verlassen des Wagens diesen auch abzusperren hat – sondern eben auch, dass man die Fenster schließen muss.

Offenes Fenster: Polizei kann Autos sogar abschleppen lassen

Allerdings ist der Rentner mit dem Bußgeld womöglich sogar noch glimpflich davongekommen. Denn es gab auch schon Fälle, in denen Fahrzeuge mit offenem Fenster abgeschleppt wurden. Allerdings kann dahinter ein anderer Grund als § 14 Absatz 2 StVO stecken, wie ein ADAC-Clubjurist in einem Video auf YouTube erklärt. Demzufolge sei in den Landespolizei-Aufgabengesetzen verankert, dass die Polizei Menschen vor Schaden schützen muss – und das kann in so einem Fall eben dazu führen, dass ein Wagen abgeschleppt wird: Um zu verhindern, dass jemand etwas aus dem Fahrzeug stiehlt oder das Fahrzeug selbst klaut. Die Kosten für das Abschleppen muss dann der Halter tragen, wie ein Urteil des sächsischen Oberverwaltungsgerichts aus dem Jahr 2015 zeigt (Az. 3 A 224/14).