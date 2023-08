Behörde greift durch: Cruise bekommt strenge Auflagen für Robotertaxi-Einsatz

Am Tag dürfen nur noch 50 Robotaxis von Cruise durch San Francisco fahren. © Achille Abboud/Imago

In San Francisco dürfen Robotaxis alleine auf den Straßen fahren. Die staatliche Verkehrsbehörde greift nun aber durch. Der Grund dafür sind die „jüngsten Vorfälle“.

Autonome Fahrzeuge sollen uns eines Tages wie von Geisterhand ans Ziel bringen. In San Francisco ist das längst nicht mehr nur Zukunftsmusik, sondern Realität. Dort bringen Robotaxis von Cruise und Waymo Fahrgäste von A nach B. Sie zeigen aber auch, dass das autonome Fahren längst noch nicht ausgereift ist. Deswegen hat jetzt auch das California Department of Motor Vehicles (DMV) durchgegriffen.

Die Behörde ist in dem US-Bundesstaat für die Erprobung und den Einsatz autonomer Fahrzeuge verantwortlich. Die GM-Tochter Cruise hat das DMV nun aufgefordert, seine Flotte an Robotaxis in San Francisco um 50 Prozent zu reduzieren.