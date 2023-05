Zehn-Fragen-Quiz: Wie gut kennen Sie sich mit dem Autobauer BMW aus?

Von: Sebastian Oppenheimer

Dass BMW die Abkürzung für Bayerische Motoren Werke ist, dürfte weithin bekannt – doch wissen Sie auch, wann der Hersteller gegründet wurde? In unserem Quiz können Sie Ihr Wissen testen.

Sie sind überzeugt davon, dass das Logo von BMW einen stilisierten Propeller darstellt? Dann liegen Sie damit leider falsch. Es ist wohl eines der hartnäckigsten Gerüchte, die sich um einen Autohersteller drehen. Zwar ist es richtig, dass BMW aus dem Münchner Flugzeugmotoren-Hersteller Rapp Motorenwerke hervorging – trotzdem zeigt das Logo keinen sich drehenden Propeller. Der Mythos entstand hauptsächlich aus einer BMW-Werbung aus dem Jahr 1929: Für die Reklame eines Flugzeugmotors, den BMW in Lizenz produzierte, wurde das Logo in den Propeller „montiert“. Ihnen war das alles längst bekannt? Dann versuchen Sie sich doch einmal an unserem Zehn-Fragen-Quiz über den Münchner Autobauer.

Viele wissen es nicht: Das Logo von BMW stellt keinen stilisierten Propeller dar. © Silas Stein/Imago

Antriebstechnologie: BMW hält sich alle Optionen offen

Während viele Hersteller aktuell nahezu ausschließlich auf Elektroantriebe setzen, hält sich der Münchner Autobauer nach wie vor weiter alle Optionen offen. Speziell in der Wasserstoff-Technologie sieht BMW-Chef Oliver Zipse in der Zukunft große Chancen. Tatsächlich haben die Bayern mit der Produktion eines Brennstoffzellen-Fahrzeugs begonnen: dem BMW iX5 Hydrogen. Zipse warnt auch davor, sich allein auf eine Antriebstechnologie zu fokussieren.

Viel Kritik muss BMW seit einiger Zeit dagegen in den sozialen Medien aushalten – wegen des Designs. Mit der „Riesen-Niere im Hochformat“, wie sie viele neue Modelle des Herstellers tragen, können sich sehr viele Fans nach wie vor nicht anfreunden. Auch einige Studien wie zuletzt der i Vision Dee, den BMW auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas zeigte, kamen mit ihrem Design nicht besonders gut an.