Kleinwagen für unter 23.000 Euro – Renault plant bezahlbares E-Auto

Von: Simon Mones

Teilen

Nach Volkswagen will auch Renault einen günstigen Elektro-Kleinwagen auf den Markt bringen. Dieser soll unter 23.000 Euro kosten und gegen den ID.1 antreten.

Damit die Elektromobilität zum Erfolg wird, müssen die Autos bezahlbar sein. Doch grade Kleinwagen kosten noch deutlich mehr als ihre Pendants mit Verbrennungsmotor. Doch die Preise sinken. In China bietet BYD den Seagul für unter 10.000 Euro an und auch VW will den ID. 2 für unter 25.000 Euro anbieten. Der ID.1 soll sogar für unter 20.000 Euro zu haben sein. Und auch Renault plant einen günstigen Stromer für weniger als 23.000 Euro.

Dieser soll 2027 auf den Markt kommen und gegen den ID.1 von VW antreten. Inspirieren ließen sich die Franzosen dabei von den japanischen „Kei“-Mikroautos. „Die Idee, das japanische Konzept der Kei-Cars in die europäische Sprache zu übersetzen, gefällt mir sehr gut“, erklärte Renault-Chef Luca de Meo laut Autocar auf einer Veranstaltung der Financial Times. „Ich glaube, dass in dieser Art von Konzept eine gewisse Intelligenz steckt, denn es geht nicht nur um ein Produkt. Es ist eine Produkt-plus-Regulierungsfrage, um eine effiziente und umweltfreundliche Mobilität zu ermöglichen.“

Elektro-Kleinwagen soll Nachfrage ankurbeln

Der günstige Stromer soll sich dabei die CMF-BEV-Plattform mit dem kommenden Renault 5 und dessen sportlichen Ableger Alpine A290 teilen. Zudem könnte er sich am Elektro-SUV Spring der Billig-Tochter Dacia orientieren. „Ich denke, dass die Möglichkeit, ein Auto des D-Segments oder des A-Segments mit geringen Auswirkungen zu produzieren, wahrscheinlich eine der Lösungen ist, die die europäische Industrie anbieten kann“, erklärte de Meo.

Der günstige Mini-Stromer soll auf der gleichen Plattform wie der Renault 5 aufbauen. © Renault

De Meo setzt zudem große Hoffnungen in den Stromer: „Es ist eines der Dinge, die eine Demokratisierung von Elektroautos ermöglichen, die das Volumen potenziell erhöhen wird.“

Das sind die zehn meistgebauten Elektroautos Europas Fotostrecke ansehen

Renault-Chef hüllt sich bei Details in Schweigen

Für Renault wäre es jedoch nicht das erste Elektroauto im Kleinwagen-Segment. Aktuell bieten die Franzosen eine vollelektrische Version des Twingo an. Mit 28.000 Euro ist dieser jedoch deutlich teurer als der für 2027 angedachte Stromer.

Noch mehr spannende Auto-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter von unserem Partner 24auto.de.

Ins Detail ging der Renault-Chef auf der Veranstaltung der Financial Times jedoch nicht. Da der elektrische Kleinwagen aber mit dem ID.1 rivalisieren soll, dürfte die Reichweite wohl bei um die 450 Kilometer liegen. Diesen Wert peilt Volkswagen für sein Mini-Elektroauto an.