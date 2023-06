Elektro-Friedhof: Land lässt über 10.000 E-Autos einfach auf einem Feld verrotten

Von: Julian Baumann

In China rotten tausende E-Autos auf Feldern vor sich hin. Das hat einen ganz speziellen Grund. © Screenshot: Youtube/serpentza

In China rotten tausende neue E-Autos auf riesigen Feldern vor sich hin. Das hat einen wirtschaftlichen Hintergrund, der dem grünen Image deutlich widerspricht.

Stuttgart/Peking - Wenn neue Automodelle dem Verfall überlassen werden, ist das für Autofans nur schwer zu ertragen. Ein Video zeigte beispielsweise, wie Luxusautos von Porsche und Co. auf einem chinesischen Autofriedhof verrotten. Während bei den genannten Luxusmodellen der Zahn der Zeit bereits deutliche Spuren hinterlassen hat, zeigt ein vor wenigen Tagen auf YouTube gepostetes Video ganze Legionen an neuartigen E-Autos, die in China auf Feldern abgestellt wurden. „Das ist ein Feld mit über 10.000 chinesischer E-Autos, die einfach dahinrotten“, sagt der Videoblogger Winston Sterzel alias SerpentZA, der sich seit vielen Jahren dem westlichen Blick auf die Politik und dem Leben in der Volksrepublik widmet, in seinem Video.

In dem Video erklärt ein Einheimischer dem Videoblogger, dass es sich bei den E-Autos um Modelle von BYD mit dem Baujahr 2021 handelt, die keine 50 Kilometer auf dem Tacho haben. BYD, Kurzform für „Build Your Dreams“, ist einer der Speerspitzen der chinesischen E-Auto-Industrie und bietet seine Modelle inzwischen auch in Europa an. Die Frage stellt sich allerdings, warum der Konzern tausende offenbar neue E-Autos, die wie im Video zu sehen auch allesamt Nummernschilder haben, auf dem Feld einfach verkommen lässt. SerpentZA gibt die Antwort in seinem Video.

China als Leader bei der E-Mobilität? Volksrepublik hilft offenbar etwas nach

Dass fertig produzierte Autos für eine gewisse Zeit zwischengelagert werden, ist keine Seltenheit. Die Felder voller abgestellter E-Autos in China haben aber offenbar einen ganz anderen Hintergrund. „Wieso zur Hölle wirft China ganze Felder voller elektrischer Autos einfach weg?“, fragt SerpentZA in seinem Video. Man sehe und höre aktuell, dass China inzwischen der Leader im Bereich der E-Autos weltweit sei. Das zeigte sich besonders auf der „Auto Shanghai“ im April 2023, auf der die Volksrepublik sogar deutsche Traditionskonzerne wie Mercedes-Benz und BMW vorführte. Sogar Tesla müsse nun aufpassen, würde es überall in den Schlagzeilen heißen, so der Videoblogger weiter.

Tatsächlich hatte BYD erklärt, die größte Konkurrenz nicht in Tesla, sondern im Verbrenner zu sehen. Um die hohen Verkaufszahlen an E-Autos einzuhalten, hilft der chinesische Autokonzern aber offenbar nach. „Sie sind richtig, die Zahlen sind richtig“, sagt Sterzel. „Aber dabei bedenkt ihr nicht, dass China das Land der Abkürzungen und der Fassade ist.“ Die Krux an den Feldern voller abgestellter E-Autos ist dem China-Experten zufolge nämlich, dass sie allesamt auf die Verkaufszahlen des Herstellers und des Landes einzahlen. In China wurden im vergangenen Jahr 5,7 Millionen E-Autos verkauft, rund 200.000 davon kamen aus Deutschland.

E-Auto-Absatz: China-Experte bezeichnet grünes Image als „Schwachsinn“

Mercedes-Benz und BWM setzen inzwischen bevorzugt auf hochpreisige Modelle. Mercedes verkauft deshalb auch weniger E-Autos, ein großer Absatz ist aber auch nicht Ziel der Stuttgarter. Anders sieht das bei VW und auch bei Tesla aus. Tesla produziert in Shanghai E-Autos in Rekordzeit, was sich logischerweise auch an der Zahl der produzierten Modelle bemerkbar macht. Damit die einheimischen Autobauer, neben BYD wird im Video von SerpentZA auch die Marke Neta genannt, Tesla überflügeln und auch die von der Regierung vorgegebenen Absatzzahlen einhalten können, bedienen sie sich eines Tricks. „BYD selbst registriert seine produzierten E-Autos und behauptet, sie seien verkauft worden“, heißt es im Video.

Und eben diese großen Mengen an registrierten und damit de facto verkauften E-Autos, werden auf Feldern abgestellt. Demnach werden tausende E-Auto-Modelle schlicht für die Kosmetik der Verkaufszahlen produziert, obwohl für die Herstellung der Batterien seltene Rohstoffe benötigt werden, die mitunter auch noch durch menschenunwürdige Bedingungen abgebaut werden, wie Sterzel in seinem Video ausführt. „Man hat die Umweltschäden versucht, um die Autos zu bauen“, erklärt er. „Und dann lässt man sie einfach auf einem Feld verrotten, wo sie noch mehr Umweltschäden verursachen.“ Das grüne Image, das China durch den Fokus auf E-Autos und umweltfreundliche Mobilität nach Außen präsentierte, bezeichnet der Experte deshalb als „Schwachsinn“.