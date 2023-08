Motorsport bald olympisch? Elektro-Karts könnten 2028 starten

Elektrisches Kartfahren erfreut sich immer größerer Beliebtheit. 2028 könnte der Sport sogar olympisch werden. © brennweiteffm/Imago

Motorsport könnte 2028 olympisch werden. Als Favorit gelten Elektro-Karts. Doch die Konkurrenz für die Spiele in Los Angeles ist groß.

Die Elektromobilität setzt sich immer weiter durch. So kann sich jeder dritte Deutsche vorstellen, einen Stromer zukaufen. Und auch im Motorsport spielt das Thema eine immer größere Rolle. So hat sich etwa die Formel E – die auch in Berlin fährt – dem Thema verschrieben. Es ist also kein Wunder, dass auch für ein Olympia-Debüt eine elektrische Disziplin der Favorit ist.

Ja, Sie haben richtig gelesen: Motorsport könnte olympisch werden, und zwar bereits 2028 bei den Spielen in Los Angeles. Das geht aus einer Liste von Kandidaten hervor. Darauf stehen Baseball-Softball, Lacrosse, Breakdance, Karate, Kickboxen, Squash, Cricket, Flagfootball und eben Motorsport. Auf 24auto.de erfahren Sie, warum die Entscheidung für lektro-Karts sinnvoll wäre.