VW steigert Auslieferungen von Elektroautos – doch Tesla ist weit voraus

Von: Sebastian Oppenheimer

Im ersten Halbjahr 2023 konnte VW seine E-Auto-Auslieferungen um knapp 50 Prozent steigern. Doch zu den Verkaufszahlen von Tesla ist aktuell viel Luft nach oben.

Die Zahl der Elektroautos auf den Straßen wächst und wächst – dennoch will sich noch lange nicht jeder eines zulegen. Selbst Menschen, die grundsätzlich willens wären, einen Stromer zu kaufen, zögern teils noch, weil ihnen die Preise zu hoch sind und es ihrer Ansicht nach zu wenige Lademöglichkeiten gibt, wie kürzlich eine Umfrage auf Reddit zeigte. Es gibt auch noch andere Themen, die potenzielle Käufer zögern lassen: Manchen sind nach wie vor die Reichweiten zu gering, andere machen sich Sorgen um die Lebensdauer der Akkus. Doch wie steht es um die Verkaufszahlen? Volkswagen hat die Halbjahreszahlen für das Jahr 2023 veröffentlicht.

Volkswagen-Konzern verkauft im ersten Halbjahr 321.600 reine E-Fahrzeuge – ein Plus von 48 Prozent

Dem Wolfsburger Konzern zufolge konnten die Auslieferungen vollelektrischer Fahrzeuge (BEVs) auf 321.600 Exemplare gesteigert werden. Das entspricht einem Anstieg der Verkaufszahlen um 48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Anteil an rein elektrischen Fahrzeugen an den Gesamtauslieferungen bei Volkswagen stieg von 5,6 auf 7,4 Prozent an. Die E-Auto-Auslieferungen nach Marken teilen sich um VW-Konzern im ersten Halbjahr 2023 wie folgt auf:

VW (164.800 Fahrzeuge)

Audi (75.600 Fahrzeuge)

Skoda (31.300 Fahrzeuge)

Seat/Cupra (18.900 Fahrzeuge)

Porsche (18.000 Fahrzeuge)

Volkswagen Nutzfahrzeuge (12.300 Fahrzeuge)

Bei den E-Auto-Auslieferungen liegt der VW-Konzern aktuell weit hinter Tesla. (Symbolbild) © Panthermedia/Imago

Rückgang in China: VW verkauft im Reich der Mitte weniger Elektroautos als im Vorjahreszeitraum

In Europa und den USA legten die BEV-Auslieferungen zu – um 68 beziehungsweise 76 Prozent. Im extrem wichtigen Markt China jedoch gingen die Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um zwei Prozent zurück. Zuletzt gab es den VW ID.3 im Reich der Mitte zu einem Dumpingpreis. Und auch bei der VW-Premiumtochter Audi gab es zuletzt einen Paukenschlag: Chef Markus Duesmann musste seinen Hut nehmen und wurde durch Gernot Döllner ersetzt.

Die erfolgreichsten E-Auto-Modelle im ersten Halbjahr 2023 aus dem VW-Konzern waren:

Modell Auslieferungen 1. Halbjahr 2023 VW ID.4/ID.5 101.200 VW ID.3 49.800 Audi Q4 e-tron (inkl. Sportback) 48.000 Skoda Enyaq iV (inkl. Coupé) 31.300 Audi Q8 e-tron (inkl. Sportback) 19.500

Verkaufszahlen im ersten Halbjahr 2023: Tesla lieferte knapp 890.000 Stromer aus

Wie viel Volkswagen in Sachen Elektroauto noch aufholen muss, zeigt sich im Vergleich mit den Verkaufszahlen von Tesla: Der von Elon Musk geleitete E-Autohersteller lieferte im ersten Halbjahr 2023 rund 889.000 Fahrzeuge aus – also weit mehr als das zweieinhalbfache.