Teststrecke von 1,6 Kilometern: Florida will induktives Laden von Elektroautos testen

Von: Simon Mones

Müssen Elektroautos in Zukunft nicht mehr an die Ladesäule? In Florida soll auf einem 1,6 Kilometer langen Teilstück künftig induktives Laden erprobt werden.

Die langen Ladezeiten sind wohl die größte Schwäche der Elektroautos. Auch wenn sich die Hersteller bemühen, diese immer weiter zu reduzieren, braucht es noch immer etwas Geduld, bis der Akku voll ist. Doch was, wenn man gar nicht an die Ladesäule muss, sondern den Akku während der Fahrt induktiv auflädt? Beim Handy funktioniert es ja auch und womöglich bald auch beim Elektroauto. In den USA wird nämlich genau das bald getestet.

Auf der Route 516 im US-Bundesstaat Florida wird dazu bei Orlando ein 1,6 Kilometer langes, vierspuriges Teilstück mit der induktiven Technik ausgerüstet. Dazu wird das „Next Generation Electric Roadway System“ von ENRX verbaut. Das norwegische Unternehmen hatte eine entsprechende Ausschreibung der Central Florida Expressway Authority (CFX) gewonnen.

Elektroautos können dann mit Emfängerpads während der Fahrt mit bis zu 200 kW laden. Dazu werden elektrische Spulen in den Asphalt eingelassen „Wenn man während der Fahrt laden kann, gehören Reichweitenangst und häufige Ladestopps der Vergangenheit an“, sagt ENRX-CEO Bjørn Eldar Petersen. „Dank unseres einzigartigen Know-hows in der Induktionstechnologie können wir eine Ladeleistung von 200 kW auch bei hohen Geschwindigkeiten liefern. Niemand sonst hat die Technologie, um etwas Ähnliches anzubieten.“

Auf einem 1,6 Kilometer langen Teilstück in Florida soll künftig induktives Laden getestet werden. © ENRX

Das System der Norweger ermöglicht dabei ein nahtloses Zusammenspiel unterschiedlichster Techniken sowie Leistungsstufen für unterschiedlicher Fahrzeug- und Batterietypen. Zudem ist das Next Generation Electric Roadway System“ von ENRX so ausgelegt, dass es mehrere Jahrzehnte wartungsfrei funktioniert. Und auch mit zukünftigen Systemen kompatibel ist.

Teststrecke von 1,6 Kilometern: Stellantis zeigt das induktives Laden auf der Autobahn funktioniert

Zusätzlich zu der Route 516 in Florida wird das System noch auf einer 80 Meter langen Teststrecke bei ASPIRE in Utah installiert. Und auch in Deutschland soll das induktive Laden auf einer Autobahn getestet werden. Eine entsprechende Teststrecke soll 2025 in Nordbayern in Betrieb gehen.

Und auch die Hersteller arbeiten bereits unter Hochdruck am induktiven Laden von Elektroautos. So hat Stellantis die Technologie auf der Rennstrecke „Arena del Futuro“ gemeinsam mit Projektpartnern erfolgreich getestet. Und auch Volkswagen arbeitet an einer Lösung, um die Stromer kabellos zu laden.