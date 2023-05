Elektroauto-Markt in China boomt: Zehn Marken, die ihr kennen solltet

Neue Konkurrenz

In China werden Elektroautos immer beleibter. Davon profitieren viele neue Hersteller, die mit ihren Modellen den europäischen Markt erobern wollen.

Für die deutschen Premiummarken ist China einer der wichtigsten Märkte. Doch zunehmend bekommen sie dort Konkurrenz durch heimische Hersteller wie BYD, Nio oder Zeekr. Diese haben sich nicht nur auf Elektroautos spezialisiert, sondern bauen auch nach den Wünschen der Chinesen. Dadurch gewinnen die Neuen immer mehr Anteile, während VW, Audi, BMW und Mercedes in die Röhre gucken. Und auch in Europa müssen sich die etablierten Autobauer, der Konkurrenz aus Fernost stellen. Immer mehr Hersteller aus China drängen auf den Markt – mit teils sehr ambitionierten Zielen. Doch wer sind die Neuen und wer steckt dahinter? Welche Namen sollte man sich merken und welche nicht? Wir haben die zehn wichtigsten Hersteller aus China in dieser Fotostrecke zusammengefasst.

