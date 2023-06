Unter Strom: Deutschland ist größter E-Auto-Hersteller in Europa

Von: Sebastian Oppenheimer

Deutschland war im ersten Quartal 2023 der größte E-Auto-Produzent in Europa. Doch das dürfte nur eine Momentaufnahme sein: Die Ablösung steht schon bereit.

Lange Zeit wurde China in Sachen Autoproduktion eher belächelt: Die Modelle aus dem Reich der Mitte waren teils dreiste Kopien erfolgreicher Modelle aus Europa, sahen einfach nur schräg aus oder fielen krachend durch Crashtests, wie etwa der Suda SA01. Inzwischen scheint sich der Wind zu drehen und die chinesischen Hersteller gewinnen vor allem durch ihre Elektroautos immer weiter an Fahrt. Allen voran „Build your Dreams“ (BYD): Das chinesische Unternehmen ist mittlerweile der weltweit größte Hersteller von Elektrofahrzeugen. Auch in Deutschland sucht BYD inzwischen nach einem Standort für ein Werk. In Europa ist Deutschland aktuell der größte Elektroautohersteller.

Elektroauto-Fertigung in Europa: Knapp die Hälfte rollt in Deutschland vom Band

Im ersten Quartal des Jahres rollten 141.998 Elektroautos von den Bändern der Werke in Deutschland, das geht aus Daten der Unternehmensberatung Inovev hervor. Gegenüber dem von Lieferkettenproblemen geprägten Vorjahreszeitraum entspricht das einem Plus von 113 Prozent. In Deutschland wird damit die Hälfte aller in Europa gebauten E-Mobile gefertigt – allerdings nicht nur von heimischen Marken wie etwa VW. Bei dem meistgebauten Modell handelt es sich um das Model Y des US-Konzerns Tesla, von dem in den ersten drei Monaten rund 38.000 Einheiten das Werk in Brandenburg verließen.

In Deutschland werden europaweit die meisten Elektroautos gefertigt – unter anderem bei VW in Zwickau. (Symbolbild) © Kirchner-Media/Imago

E-Auto-Produktion in Europa: Auf Platz zwei liegt Frankreich

Nummer zwei in Europa war zuletzt Frankreich mit 28.931 produzierten E-Autos. Die Zahl dürfte in den kommenden Jahren jedoch deutlich steigen, wenn Renault R4, R5 und Scénic sowie Nissan Micra und der E-Crossover von Alpine in Serie gehen. Erst auf Rang vier kommt Spanien, das nach Inovev-Prognose 2030 volumenstärkster E-Auto-Produktionsstandort in Europa werden wird – unter anderem durch die E-Kleinwagenfamilie des VW-Konzerns, den Peugeot e208 und Fords neue E-Mobile. Vor den Iberern platziert sich aktuell noch Belgien, wo vor allem Audi und Volvo Elektroautos bauen.

Trotz stark steigender Zulassungszahlen, hadern immer noch viele potenzielle Käufer mit dem Kauf eines Elektroautos: Eine Diskussion auf Reddit zeigte kürzlich, dass viele etwa die Lademöglichkeiten bemängeln und E-Autos generell für zu teuer halten. Selbst „Mr. Bean“-Darsteller Rowan Atkinson zeigte sich „zunehmend enttäuscht“ von E-Autos. Dennoch sind viele Vorbehalte gegen Elektroautos inzwischen überholt – und technisch soll sich in Zukunft viel tun: Toyota verspricht ab 2026 Reichweiten von bis zu 1.000 Kilometer und schon ab 2024 soll eine extrem schnelle Ladetechnik verfügar sein. (Mit Material von SP-X)