Auto am Sonn- und Feiertag waschen: In welchen Bundesländern es erlaubt ist

Von: Simon Mones

Am Sonn- oder Feiertag das Auto waschen: In einigen Bundesländern ist das erlaubt, in anderen drohen saftige Strafen.

Für die einen ist die regelmäßige Autowäsche Pflicht (natürlich per Hand auf dem eigenen Grundstück). Für die anderen spielt es keine Rolle, ob das Auto sauber oder dreckig ist. Gewaschen wird es erst dann, wenn es gar nicht mehr anders geht und Zeit dafür ist. Meist also am Wochenende. Am Sonntag ist jedoch Vorsicht angebracht, denn wie so oft gelten je nach Bundesland unterschiedliche Regeln.

Denn eigentlich gilt an diesem Tag die Sonntagsruhe, die sogar durch das Grundgesetz geschützt ist. Es ist ein Tag der Arbeitsruhe und seelischen Erholung. Alle öffentlich wahrnehmbaren Arbeiten sind daher verboten. Was das für die Autowäsche bedeutet, ist in den jeweiligen Sonn- und Feiertagsgesetzen der Bundesländer geregelt.

Auto am Sonn- und Feiertag waschen: In welchen Bundesländer es erlaubt ist

In Baden-Württemberg, Berlin, Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland ist die Autowäsche am Sonntag beispielsweise untersagt. Ausnahmen davon gibt es keine, im Gegenteil: Wer sich nicht an das Verbot hält, riskiert sogar ein Bußgeld von bis zu 100.000 Euro.

In eingen Bundesländern ist dürfen Autowaschanlagen auch sonntags öffnen – mit Ausnahmen. © Jochen Tack/Imago

In den verbleibenden Bundesländern ist es indes grundsätzlich erlaubt, das Auto am Sonntag zu waschen. Doch auch hier lohnt sich ein Blick in die Gesetze. In Hamburg ist es etwa nur von 13 bis 19 Uhr erlaubt, während Autofahrer in Hessen von 7 bis 20 Uhr beziehungsweise im Sommer 21 Uhr Zeit haben. Wie in Bayern, obliegt die Entscheidung, was erlaubt ist, aber den Kommunen.

Auto am Sonn- und Feiertag waschen: Brandenburg nimmt Rücksicht auf Gottesdienste

In Brandenburg wiederum muss in der Nähe von Kirchen auf Gottesdienste Rücksicht genommen werden. Während dieser Zeit ist die Wäsche verboten. Oftmals gelten auch Ausnahmen für viele Feiertage, wie etwa Oster- und Pfingstsonntag. Doch in welchem Bundesland gelten nun welche Regeln?

Bundesland Regelung Baden-Württemberg Verboten. Bayern An Neujahr, Karfreitag, Ostersonntag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstsonntag, Pfingstmontag sowie Erster und Zweiter Weihnachtstag (ab 12.00 Uhr) erlaubt. Jedoch nur, wenn die Gemeinde es per Verordnung zulässt Berlin Verboten. Brandenburg Die Autowäsche an Sonn- und Feiertagen ist erlaubt, wenn es durch den Betrieb nicht zu Störungen kommt. Ausgenommen sind: der erste Weihnachtstag, Karfreitag, Ostersonntag, Pfingstsonntag, Reformationsfest, Volkstrauertag und Totensonntag. Waschanlagen in der Nähe von Kirchen dürfen während des Gottesdienstes nicht betrieben werden. Bremen Verboten. Hamburg Nur in Gewerbe- und Industriegebieten und ähnlichen Gebieten zwischen 13 Uhr und 19 Uhr. Jedoch nicht an Ostersonntag, Pfingstsonntag, Volkstrauertag, Totensonntag sowie Sonntagen, die gesetzliche Feiertage sind. Hessen Die lokalen Ordnungsbehörde kann den Betrieb von Waschstraßen an Tankstellen an gesetzlichen Feiertagen per Ausnahmegenehmigung erlauben. Nicht jedoch an Karfreitag, Volkstrauertag und Totensonntag. Die erlaubten Öffnungszeiten sind von 7 bis 20 Uhr (1. Mai bis 31. August 7 Uhr bis 21 Uhr). Mecklenburg-Vorpommern Außer an Ostersonntag, Pfingstsonntag, Volkstrauertag und Totensonntag ist die Autowäsche an Sonn- und Feiertagen erlaubt. Niedersachsen Verboten. Nordrhein-Westfalen Verboten. Rheinland-Pfalz Verboten Saarland Verboten. Sachsen An Tankstellen dürfen vollautomatisierte Waschanlagen sonntags von 8 bis 20 Uhr betrieben werden. Selbstwaschanlagen dürfen zwischen 12 und 20 Uhr öffnen. In Gewerbegebieten gilt für beide 12 bis 20 Uhr. Ausgenommen sind Ostersonntag, Pfingstsonntag sowie Sonntag die ein gesetzlicher Feiertag oder Gedenk- und Trauertag sind. Sachsen-Anhalt Erlaubt außer an Ostersonntag, Pfingstsonntag, Volkstrauertag, Totensonntag sowie Sonntagen bein denen es sich um gesetzliche Feiertage handelt. Schleswig-Holstein Automatische Waschanlagen und SB-Waschanlagen dürfen ohne Ausnahmen öffnen. Thüringen Landkreise, freien Städte oder Gemeinden können den Betrieb von Waschanlagen erlauben.

Wenn das Auto also allzu dreckig ist, lohnt sich womöglich die Fahrt in die Nachbargemeinde oder das angrenzende Bundesland.