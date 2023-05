Gehälter in der Autoindustrie: Wie viel man in der Branche verdienen kann

Von: Anne Hund

Teilen

Wie steht es mit den Löhnen bei Autoherstellern und -zulieferern? Ein Gehaltsreport blickt zurück – und nennt einige Gehaltsbeispiele.

Mit welchem Job lässt sich was verdienen? Vergleiche zeigen, dass die Löhne bei Autoherstellern und -zulieferern zuletzt immer noch deutlich über denen in anderen Branchen lagen – vor allem für Berufseinsteiger mit akademischem Abschluss und Facharbeiter in leitenden Funktionen, wie die Wirtschaftswoche im Oktober unter Berufung auf einen Gehaltsreport der Personalberatung Korn Ferry berichtete. „Letztere kamen im Mittel über alle Abteilungen hinweg auf 82.746 Euro (inklusive Boni), heißt es in dem Online-Bericht. „Das Gehalt von Führungskräften lag im Mittel bei 127.929 Euro.“

Die Gehälter spielen bei der Attraktivität des Berufes eine entscheidende Rolle. (Archivbild) © Frank Kleefeldt/dpa

Wie viel verdienen Mitarbeiter in der Autobranche?

Manche Bereiche in der Autoindustrie wie etwa die IT und Marketing hätten sogar „leichte Steigerungen“ verzeichnet, heißt es weiter in dem Bericht auf wiwo.de. „Abwärts ging es vor allem mit den Boni im Vertrieb.“ Für den Gehaltsreport habe Korn Ferry mehr als 360.000 Gehaltsdatensätze aus 764 Unternehmen analysiert, und zwar aus den Branchen Chemie, Konsumgüter, Pharma und Gesundheit, Automobil, Öl und Gas, Industrie und Maschinenbau – die Personalberatung habe die Daten bis Ende August gesammelt.

Die Autobranche stand demnach vergleichsweise gut da. Allerdings mussten sich in der Autoindustrie sowohl die Angestellten im mittleren Management als auch die akademischen Berufseinsteiger dem Bericht vom Oktober zufolge „im vergangenen Jahr mit etwas weniger begnügen als im Jahr zuvor“.

Top 10: Das sind die beliebtesten Dienstwagen der Deutschen Fotostrecke ansehen

Noch mehr spannende Auto-Themen finden Sie in unserem kostenlosen Newsletter.

Autoverband rechnet für 2023 mit mehr Neuwagen als zuletzt

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) geht für das laufende Jahr von deutlich mehr Neuzulassungen aus als zuletzt. Für Deutschland rechne der VDA inzwischen mit rund 2,8 Millionen Neuwagen statt wie bisher mit 2,7 Millionen, wie der Verband laut dpa (Stand: 2. Mai) mitteilte. Das prognostizierte Wachstum verdoppele sich damit von 2 auf rund 4 Prozent. Dennoch bleibe der Absatz damit weiterhin um rund ein Viertel unter dem Niveau von 2019 – vor Corona-Krise und Krieg in der Ukraine.

„Zwar bessert sich die Lage langsam, aber die Einschränkungen bei Vor- und Zwischenprodukten sowie die hohen Energie- und Rohstoffpreise dämpfen die notwendige Erholung“, teilte VDA-Präsidentin Hildegard Müller dpa zufolge mit. „Berlin und Brüssel müssen unsere Rohstoffversorgung mit Partnerschaften absichern, um Deutschland und Europa unabhängiger und Lieferketten resilienter zu machen.“

Mögliche Gehälter bei BMW

Bei BMW zum Beispiel locken bis heute zum Teil durchaus attraktive Gehälter – hier ein paar Beispiele, was man bei dem bayerischen Autohersteller in welchen Jobs verdienen kann, oder zum Beispiel bei Audi.