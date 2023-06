75 Jahre Porsche: Zum Geburtstag gibt‘s ein frisches Logo

Ab Ende 2023

Zum 75. Jubiläum hat Porsche sich ein neues Logo spendiert. Es wirkt moderner und gibt sein Debüt auf dem neuen Panamera.

Mit 75 Jahren genießen die allermeisten Menschen längst den wohlverdienten Ruhestand. Bei Porsche wiederum erfindet man sich auch im hohen Alter immer noch neu. Immer mehr Autos der Zuffenhausener Sportwagenschmiede sollen bald rein elektrisch fahren und auch das Logo hat eine Frischzellenkur bekommen.

Dafür hat sich Porsche viel Zeit genommen. Um genau zu sein, hat die Überarbeitung drei Jahre gedauert. Die Zuffenhausener folgen damit einem Trend. So haben auch Dacia, Opel, Renault, BMW, Kia, VW und zuletzt Citroën ein überarbeitetes Logo präsentiert. Bei Kia hat das jedoch eher für Verwirrung gesorgt.

Porsche setzt auf dezenteren Gold-Ton

Bei Porsche ist man daher behutsam vorgegangen und hat nur an einigen Stellschraube gedreht. Auffälligster Unterschied zum alten Logo: Der Stuttgart-Schriftzug ist wieder deutlich über dem springenden Pferd zusehen. Dieser war in der alten Version nur noch eingefräst und wird nun wieder mit schwarzer Farbe hervorgehoben.

+ Das Wabenmuster in den roten Flächen springt sofort ins Auge. © Porsche

Zudem wurde das Wappen oben leicht verbreitert und unten dafür verschlankt. Der Porsche-Schriftzug wurde ebenfalls angepasst und ist nun in die goldene Fläche eingelassen. Der Goldton fällt zudem etwas dezenter aus und wurde mit gebürstetem Metall kombiniert. Neu dazugekommen ist ein 3D-Wabenmuster in den roten Flächen. Die Geweihstangen fallen in der neuen Version ebenfalls schlanker aus. Dafür wirken die Flächen gleichmäßiger verteilt.

Neues Porsche-Logo debütiert auf dem Panamera

„Das Jubiläum ‚75 Jahre Porsche Sportwagen‘ war für uns der Anlass, das Markenzeichen zu überarbeiten“, betont Michael Mauer, Leiter Style Porsche. „Cleaner und moderner ausgeführt, transportiert das weiterentwickelte Wappen den Charakter von Porsche.“ Erstmals zum Einsatz kommt das aufgefrischte Wappen der Zuffenhausener Ende 2023 auf dem neuen Panamera.

Seit der Einführung mit dem 356 im Jahr 1952 wurde das Porsche-Logo zum nunmehr sechsten Mal überarbeitet, und zwar 1954, 1963, 1973, 1994 und zuletzt eben 2008. Die entsprechenden Ausführungen des Wappens sind für Besitzer von Young- und Oldtimern auch weiterhin bei Porsche Classic erhältlich.

Rubriklistenbild: © Porsche