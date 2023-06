Zehn-Fragen-Quiz zu Porsche: Wie gut kennen Sie den Stuttgarter Autobauer?

Von: Sebastian Oppenheimer

Dass es sich beim 911 um ein Modell von Porsche handelt, weiß wohl fast jeder. Doch kennen Sie sich auch mit anderen Modellen und der Geschichte des Autobauers aus?

Mit den meisten Autoherstellern verbindet man automatisch eine Stadt. Audi mit Ingolstadt, BMW mit München und Opel mit Rüsselsheim. Im Falle von Porsche ist es zumeist etwas anders: Zwar hat der Autobauer seinen Hauptsitz wie Mercedes auch in Stuttgart, dennoch nennen viele hier – statt der Stadt – den exakten Stadtbezirk: Zuffenhausen. Mit seinen Sportwagen wurde der Hersteller weltweit bekannt, inzwischen verdient Porsche allerdings auch vor allem dank seiner SUV-Modelle sehr gutes Geld. Dennoch ist der klassische 911er immer noch ein Traum vieler Autofans – gerade auch als Oldtimer. Wie gut kennen Sie sich mit der Marke Porsche aus? In unserem Zehn-Fragen-Quiz können Sie Ihr Wissen unter Beweis stellen.

Antriebstechnologie: Porsche setzt auf E-Mobilität – ergänzt durch E-Fuels

Selbst Porsche konnte sich dem Trend zur Elektromobilität nicht widersetzen und produziert seit 2019 den batterieelektrischen Sportwagen Taycan, der sich die Plattform mit dem Audi e-tron GT teilt. Bis zum Jahr 2030 will der Stuttgarter Autobauer 80 Prozent seiner Neufahrzeuge vollelektrisch an die Kunden ausliefern, wie Beschaffungsvorständin Barbara Frenkel in kürzlich betonte. Trotzdem hat Porsche vor nicht allzu langer Zeit in Chile eine Pilotanlage zur Produktion von E-Fuels in Betrieb genommen.

Von dem synthetischen Kraftstoff erhofft sich der Stuttgarter Autobauer eine schnelle Reduktion des CO₂-Ausstoßes von bereits existierenden Fahrzeugen. Wichtig könne das Thema auch in Gegenden werden, in denen noch immer kaum eine Ladeinfrastruktur vorhanden sei.