Jürgen Milski legt sich mit Auto-Fan an: „Was gibts denn da zu lachen“

Von: Clara Kistner

Rasende Fahranfänger und illegale Autorennen – in der RTL-Sendung Stern TV macht Jürgen Milski seiner Wut Luft und lässt keinen Raum für Widerspruch.

Schnelle Autos für Fahranfänger und mit Autorennen die Straßen unsicher machen – TV-Star Jürgen Milski findet, das muss nicht sein. Die von der Polizei erfassten illegalen Autorennen haben sich, laut Team Upward des RBB, von 2019 bis 2021 mehr als verdoppelt. Solche Aktionen behindern nicht nur den regulären Straßenverkehr, sondern sind zudem noch höchst gefährlich. Dementsprechend streng sind die rechtlichen Folgen, sodass sogar „Alleinraser“ schon bestraft werden können.

Rennautos für Fahranfänger – Jürgen Milski ist kein Fan

Während die jungen Gäste der RTL-Sendung Stern TV stolz von ihren PS-starken Autos berichten, kann sich der TV-Star Jürgen Milski nicht begeistern lassen. Er findet den leichtsinnigen Umgang unerfahrener Autofahrer mit schnellen Fahrzeugen unverantwortlich und lässt sich auch von den Beschreibungen des Auto-Fans Ricardo Rüting nicht beeindrucken.

Jürgen Milski spricht sich in RTL-Talkshow gegen PS-Fan aus. Schnelle Rennwagen in den Händen von unerfahrenen Fahranfängern sind ihm ein Dorn im Auge.

Der 30-Jährige fährt einen 727 PS-starken Wagen. Begeistert berichtet er von den schnellen Geschwindigkeiten, die sein Auto schafft.

PS-schwache Autos für Anfänger?

Milski scheint klare Vorstellungen zu haben, was PS-starke Wagen bei Fahranfängern angeht, in ihren Händen werden die Autos zur Waffe. Deswegen fordert der Mallorca-Star in der TV-Sendung 50-PS-Autos für junge Autofahrer. Auch von Rütings belustigter Reaktion lässt sich Milski nicht aus dem Konzept bringen. „Was gibt’s denn da zu lachen?“, reagiert der Sänger gereizt.

„Du hast deinen Führerschein gemacht, dann darfst du maximal 50 PS fahren, die ersten zwei Jahren, danach darfst du vielleicht 100 PS fahren.“ Eine konkrete Forderung, mit der sich jedoch die meisten jungen Autofahrer wohl eher schlecht anfreunden können. Doch der Wunsch nach einem Tempolimit auf der Autobahn ist immer wieder Thema der Deutschen.

Berliner Oberamtsanwalt Andreas Winkelmann, ein weiterer Talkgast, unterstützt diese Forderung. In seiner Arbeit beschäftigt er sich in erster Linie mit der Verfolgung von Rasern.