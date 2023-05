Neuwagen-Lieferzeiten im Check: Wie lange Sie mittlerweile warten müssen

Von: Simon Mones

Beim Neuwagenkauf ist noch immer Geduld gefragt. Zwar sind die meisten Modelle nach etwa neun Monaten da, doch auf manches Auto warten Kunden fast zwei Jahre.

Wer 2022 einen Neuwagen bestellt hat, wartet mitunter immer noch lange auf dessen Lieferung. Ausgelöst wurde der Engpass damals durch den Chipmangel in der Autoindustrie sowie Produktionsausfälle durch den Angriffs Russlands auf die Ukraine. Wirklich gebessert hat sich die Lage jedoch noch immer nicht. Autokäufer müssen auch weiterhin viel Geduld mitbringen.

Neuwagen-Lieferzeiten im Check: Wie lange Sie mittlerweile warten müssen

Im Durchschnitt müssen diese derzeit neun Monate warten, wie eine Analyse der Online-Neuwagenbörse Carwow zeigt. Einen wirklichen Unterschied zwischen Verbrenner und Elektroauto gibt es dabei nicht. Die längste Lieferzeit hat derzeit der Verbrenner Volvo V60 Cross Country mit 22 Monaten.

Wer den Volvo V60 Cross Country jetzt bestellt, bekommt ihn in etwa 22 Monaten geliefert. © Volvo

Der Audi Q4 e-tron ist ihm mit 20 Monaten Lieferzeit dicht auf den Fersen. Viel Geduld ist auch beim Porsche 911 Carrera (19), Škoda Enyaq iV (18) sowie dem Kia EV7 (18) und Sorento (16) gefragt. Wer sich für den beliebten VW Touran entscheidet, muss immerhin „nur“ noch 14 Monate warten. Einige Modelle sind aktuell sogar gar nicht bestellbar.

Diese Autos haben besonders lange Lieferzeiten (Quelle: carwow, Stand: Februar 2023)

Modell Lieferzeit Volvo V60 Cross Country 17-22 Monate Audi Q4 e-tro 18-20 Monate Porsche 911 Carrera 16-19 Monate Škoda Enyaq iV 15-18 Monate BMW i4 M50 15-18 Monate Kia EV6 12-18 Monate Kia Sorento 12-16 Monate VW Touran 12-14 Monate Opel Corsa-e 12-14 Monate Land Rover Discovery Sport 12-14 Monate Audi A8 13 Monate VW ID.3/ID.4/ID.5 11-13 Monate Range Rover Sport 11-13 Monate Hyundai Inoiq 5 10-13 Monate Hyundai Inoiq 6 8-13 Monate

Wer nicht so lange Zeit hat, der muss wohl oder übel zu anderen Modellen und Herstellern greifen. Der Elaris Beo oder die Mercedes E-Klasse als Coupé stehen schon nach drei Monaten Lieferzeit vor der Türe. Den Ford S-Max, Jaguar I-Pace, Peugeot e-Rifter und das Tesla Model 3 gibt es nach vier Monaten Wartezeit als Neuwagen.

Neuwagen-Lieferzeiten im Check: Experten rechnen mit Besserung im Laufe des Jahres

Besserung ist jedoch in Sicht. Experten gehen davon aus, dass sich die Lieferprobleme in diesem Jahr bessern werden und dann auch die Lieferzeiten wieder kürzer werden. „Unsere Daten zeigen, dass die Lieferzeiten im Frühling/Sommer 2022 ihren Höchstwert der letzten zwei Jahre erreicht haben“, sagte Carwow-Chef Philipp Sayler von Amende gegenüber Auto, Motor und Sport. „Seit Juli 2022 sehen wir einen rückläufigen Trend und gehen davon aus, dass sich im Jahresverlauf die Lieferzeiten-Situation weiter entspannen wird.“

Ähnlich sieht es auch der Auto-Experte der Unternehmensberatung EY, Peter Fuß: „Die wesentliche Ursache für die langen Lieferzeiten von Neuwagen lag in den letzten Jahren in den Lieferengpässen von bestimmen Teilen – insbesondere Chips. Dieser Engpass wird sich in den nächsten zwölf Monaten sehr deutlich reduzieren, und damit wird sich auch die Verfügbarkeit von Neuwagen verbessern.“ Das dürfte jedoch nicht für alle Modelle gelten. Da die Nachfrage nach Elektroautos stetig steigt, könnte es dort weiter zu längeren Lieferzeiten kommen, weil die Kapazitäten nicht aussreichen.