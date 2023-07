Mietwagen im Urlaub: Ist eine Versicherung notwendig?

Von: Simon Mones

Teilen

Wer im Urlaub mobil sein will, greift in der Regel zu einem Mietwagen. Wir erklären, welche Versicherungen notwendig sind und worauf man achten sollte.

Die Sommermonate sind für viele Deutsche auch die Haupturlaubszeit. Grade Familien nutzen die Sommerferien, um mit den Kindern zu verreisen. Wer mit dem Flugzeug verreist, braucht vor Ort gegebenenfalls einen Mietwagen. Dabei gibt es jedoch einige Fallstricke zu beachten, die im schlimmsten Fall teuer werden können.

Mietwagen im Urlaub: Kontrollieren, ob der deutsche Führerschein reicht

Vor der Buchung sollte man sich etwa versichern, dass man für die Fahrzeugklasse auch den richtigen Führerschein hat. Ist das der Fall, ist in der Europäischen Union alles gut. Reist man aber in ein Land außerhalb der EU, kann es sein, dass der deutsche Führerschein nicht akzeptiert wird.

Wer sich im Urlaub ein Auto mietet, sollte einige Dinge beachten. © Oliver Berg/dpa

Dort wird dann ein internationaler Führerschein benötigt, der bei der Landrats- oder Bürgeramt oder der Stadtverwaltung beantragt werden kann. Die Ausstellung kann jedoch mehrere Wochen dauern. Man sollte diesen also rechtzeitig vor dem Urlaub beantragen.

Mietwagen im Urlaub: Welche Versicherung ist notwendig?

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Versicherung. Unbedingt notwendig sind eine Kfz-Haftpflicht sowie Teil- oder Vollkaskoversicherung. Diese bieten die meisten sowohl mit als auch ohne Selbstbeteiligung an. Auch wenn hierfür oft ein Aufpreis fällig wird, rät der ADAC zur Vollkaskoversicherung ohne Selbstbeteiligung.

Kommt es im Ausland zu einem Unfall, entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Zudem sollten sie die Polizei verständigen, damit diese den Unfall aufnehmen kann. Auch die Kontaktdaten von Zeugen und Beteiligten sollten notiert werden. Zusätzlich müssen Sie das Unfallberichtsformular ausfüllen.

Mietwagen im Urlaub: Unnötige Extras weglassen

Neben der Versicherung bieten die Mietwagenanbieter oftmals noch weitere Extras an, wie etwa ein Navigationsgerät. Diese sind aber oftmals nicht notwendig. So kann Google Maps auf dem Smartphone als Navigationssystem dienen. Oftmals verfügen die Wagen zudem über Apple CarPlay oder Android Auto. Hier lässt sich bei den teuren Mietwagen also sparen.

Tschüss Auto-Zwerge: Zehn kleine Fahrzeuge, die aus Städten verschwinden Fotostrecke ansehen

Wichtig ist indes, dass am Ende der Buchung ein Gesamtpreis angegeben wird, wie der ADAC betont. Sollte dem nicht so sein, drohen vor Ort weitere Gebühren. Wer also nicht draufzahlen will, sollte genau auf den Endpreis achten. Das gilt auch für das Kleingedruckte. Hier werden nämlich oft Aktivitäten ausgeschlossen. Wird dagegen verstoßen, übernimmt die Versicherung im Falle eines Schadens keine Haftung. Auch zusätzliche Fahrer kosten in der Regel extra.

Mietwagen im Urlaub: Lieber ohne Kilometerbegrenzung buchen

Manche Anbieter haben zudem eine Kilometerbegrenzung für ihre Autos. Wer mehr fährt als vereinbart, zahlt drauf. Daher rät der ADAC grundsätzlich ein Fahrzeug, ohne Kilometerbegrenzung zu mieten. Abgesehen von einem Kurzurlaub, ist das meistens auch die bessere Wahl.

Noch mehr spannende Auto-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter von unserem Partner 24auto.de.

Ist das alles geklärt, bleibt nur noch eine Sache, bevor man losfahren kann: das Auto abholen. Dabei sollte man dessen Zustand genausten überprüfen. Neben einem Check des Reifenprofils sollte auch auf Mängel oder Kratzer geachtet werden. Sind welche vorhanden, müssen diese dem Mitarbeiter des Verleihers gemeldet und dokumentiert werden. Anderenfalls könnten diese Ihnen in Rechnung gestellt werden. Und das kann teuer werden.

Mietwagen im Urlaub: Tankreglung beachten

Apropos teuer. Das gilt auch für die Rückgabe des Mietwagens. Schon wenige Minuten Verspätung reichen und es kann ein weiterer Miettag in Rechnung gestellt werden. Doch bei der Rückgabe gilt es noch auf mehr zu achten als Pünktlichkeit. So gilt in der Regel die „Voll/Voll“-Reglung. Heißt, der Mietwagen wird vollgetankt übergeben und muss so auch wieder abgegeben werden. Wer das vergisst, zahlt die oftmals deutlich höheren Spritpreise der Anbieter.

Und auch ein erneuter Rundgang um das Auto mit einem Mitarbeiter ist wichtig. Die Ergebnisse sollten schriftlich festgehalten werden und in Kopie mitgenommen werden. So vermeiden Sie nachträgliche Schadensforderungen. Bei den etablierten Anbietern ist das jedoch Usus. Daher rät der ADAC auch dazu, dort den Mietwagen zu buchen, auch wenn es unter Umständen etwas teurer ist.