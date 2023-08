Motorrad mit gelbem Schal am Straßenrand: Was hat das zu bedeuten?

Von: Simon Mones

Teilen

Haben Sie schon einmal ein Motorrad mit einem gelben Schal am Straßenrand gesehen? Das Ganze hat eine besondere Bedeutung. Doch nur die wenigsten kennen sie.

Aufmerksamkeit ist im Straßenverkehr besonders wichtig. Nicht nur, um Unfälle zu vermeiden, sondern auch, weil Kleinigkeiten oftmals Leben retten können. Bestes Beispiel sind die roten Lichter im Taxi-Schild, die als stiller Alarm fungieren. Und auch der gelbe Schal an einem Motorrad am Straßenrand hat eine wichtige Bedeutung.

Doch nur den wenigsten dürfte dieses Symbol bekannt sein. Dabei wird der gelbe Schal weltweit von Motorradfahrern zur Kommunikation genutzt. Je nach Situation kann er dabei einem anderen Zweck dienen. So gilt der gelbe Schal bis heute als Erkennungszeichen für Motorradenthusiasten und wird oft als Zeichen der Solidarität genutzt. Ähnlich wie manche Handgeste unter Autofahrern.

Motorradfahrer nutzen gelben Schal, um um Hilfe zu bitten

Doch auch für das Thema Sicherheit spielt der gelbe Schal eine wichtige Rolle. Ist er am Lenkrad eines am Straßenrand stehenden Motorrads befestigt, handelt es sich um einen Hilferuf. Der Biker hat dann eine Panne oder braucht anderweitig Unterstützung. Sie sollten dann also anhalten und ihm helfen.

Der gelbe Schal am Motorrad weiß auf eine Panne hin. © N. Bruckmann/Midjourney (maschinell erstellt*)

Die Idee für die Verwendung kam laut Bundesverband der Motorradfahrer Mitte der 1950er-Jahre in der Redaktion der Zeitschrift „Das Motorrad“ auf. Diese sollte einerseits als Erkennungszeichen dienen, aber eben auch auf eine Panne hinweisen. Gelb schien dafür prädestiniert, immerhin ist die Farbe sehr auffällig.

Gelber Schal heute kaum noch bekannt

Wie das Portal E-Fahrer schreibt, kommt der gelbe Schal aber auch während der Fahrt zum Einsatz. Etwa um bei schlechtem Wetter oder in der Dämmerung die Sichtbarkeit für andere Verkehrsteilnehmer zu verbessern. In einigen Regionen kommt er auch bei Wohltätigkeitsveranstaltungen oder Motorrad-Rallyes zum Einsatz.

Noch mehr spannende Auto-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter von unserem Partner 24auto.de.

Inzwischen ist der gelbe Schal aber immer seltener zu sehen. Entsprechend sind sich viele Menschen seiner Bedeutung nicht mehr bewusst. Verändert hat sich diese aber bis heute nicht.

*Dieses Bild wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt. Dafür wurde ein Text-to-Image-Modell genutzt. Auswahl des Modells, Entwicklung der Modell-Anweisungen sowie finale Bearbeitung des Bildes: Art Director Nicolas Bruckmann.