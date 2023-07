Dringendes Bedürfnis im Autobahn-Stau: Für Experten gibt es nur eine Lösung

Von: Sebastian Oppenheimer

Auch wenn bei einem Stau gar nichts mehr vorangeht – das Aussteigen auf der Autobahn ist verboten. Aber was tun bei einem dringenden menschlichen Bedürfnis? Für die Experten des ACE gibt es nur eine Lösung.

Eine Fahrt in den Urlaub will gut geplant sein. Um das Risiko einer Panne zu minimieren, sollte man auf jeden Fall vor der Abfahrt das Auto gründlich durchchecken – oder es in einer Werkstatt durchchecken lassen. Um finanziell keine böse Überraschung zu erleben, ist es wichtig, die Mautgebühren im europäischen Ausland mit einzukalkulieren und eventuell die Tankstopps so zu planen, dass man möglichst viel Geld spart. Doch egal, wie gut man plant – vor manchen Unwägbarkeiten wie einem Stau ist man einfach nicht gefeit. Problematisch wird es, wenn man dringend auf die Toilette muss.

Gerade zur Urlaubszeit staut es sich gerne mal auf der Autobahn. Was tun, wenn man ein dringendes Bedürfnis hat? (Symbolbild) © HEN-Foto/Imago

Dringendes Bedürfnis im Stau: Aussteigen auf der Autobahn ist verboten

Es ist eine Situation, wie sie wohl viele auf einer Autofahrt schon einmal erlebt haben: Es meldet sich ein menschliches Bedürfnis, aber man denkt sich: Es ist ja nicht mehr weit bis zum Ziel, das geht schon noch. Doch dann kommt es, wie es kommen muss: Ein Stau – nichts geht mehr. Was also tun? Die schlechte Nachricht: Laut § 18 Absatz 9 der Straßenverkehrsordnung (StVO) ist es verboten, das Fahrzeug auf der Autobahn zu verlassen. Dort heißt es: „Zu Fuß Gehende dürfen Autobahnen nicht betreten.“

Nicht aussteigen, trotz dringendem Bedürfnis: Wozu ein Automobilklub rät

Doch gerade bei Kindern muss es manchmal schnell gehen. Der Auto Club Europa (ACE) empfiehlt deshalb auf längeren Fahrten sogenannte „Notfalltoiletten“ oder „Taschen-WCs“ mitzunehmen. Diese seien nicht nur für Kinder, sondern auch für erwachsene Frauen und Männer erhältlich und für wenige Euro zu bekommen – beispielsweise im Internet. Auch wenn die Nutzung solcher Produkte für manche ungewöhnlich oder sogar befremdlich klinge, sei „die Benutzung allemal empfehlenswerter, als potenziell sein Leben durch das Betreten der Fahrbahn zu riskieren“, erklärt der ACE. Denn immer wieder gibt es beispielsweise auch Zeitgenossen, die die Rettungsgasse oder den Seitenstreifen zum eigenen Vorankommen nutzen – obwohl das natürlich verboten ist.

Toilette im Wohnmobil: Wann man sie im Stau benutzen darf

Vorteile haben in einem solchen auf jeden Fall Reisende, die mit einem Wohnmobil unterwegs sind. „Ist die Zündung aus und der Camper steht, darf die bordeigene Toilette benutzt werden“, erklärt der Automobilklub. Doch Vorsicht: Sobald sich der Verkehr wieder in Bewegung setzt, müssen auch alle Beifahrerinnen und Beifahrer wieder auf ihren Plätzen sein. Mit einem Wohnwagen klappt das leider nicht: Denn die Insassen des Zugfahrzeugs müssten zur Benutzung der Toilette zunächst das Fahrzeug verlassen und die Fahrbahn betreten.