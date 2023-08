Wochenlang das Auto an derselben Stelle parken: Ist das erlaubt?

Von: Simon Mones

Meist parkt man das Auto nur für kurze Zeit im öffentlichen Raum. Manchmal bleibt es aber auch länger stehen. Das kann jedoch teuer werden.

Wer nicht grade einen eigenen Parkplatz hat oder eine Garage sein eigenen nennt, der kennt das leidige Problem der Suche nach einem Stellplatz. Insbesondere in Städten kann das oft zur Tortur werden. Was aber ist, wenn man den eigenen Pkw über einen längeren Zeitraum nicht braucht? Darf das Auto einfach stehen bleiben, wo man geparkt hat?

Auto darf grundsätzlich unbeschränkt geparkt werden

Die Antwort auf diese Fragen lautet: Ja! Grundsätzlich ist das Parken im öffentlichen Raum zeitlich unbeschränkt gestattet. In der Theorie kann das Auto also so lange stehen bleiben, wie man möchte. In der Praxis gibt es aber oftmals Schilder, die die Parkdauer begrenzen. An diese sollte man sich halten, ansonsten droht ein Strafzettel und im schlimmsten Fall sogar ein Fahrverbot.

Und auch sonst droht in vielen Fällen irgendwann Ärger, wenn man sein Auto nicht bewegt, wie auch e-fahrer.com berichtet. So kann es passieren, dass man während des Urlaubs das Auto an der Straße oder einem Bahnhof parkt, um die hohen Gebühren am Flughafen zu meiden.

Vorübergehendes Halteverbot: Unwissenehit schützt vor Strafe nicht

In dieser Zeit kann es aber passieren, dass ein vorübergehendes Halteverbot verhängt wird, z. B. weil ein Nachbar umzieht oder wegen einer Baustelle. Wird der Wagen nicht rechtzeitig umgeparkt, wird dieser kostenpflichtig abgeschleppt. Denn auch hier gilt: Unwissenheit schützt vor Strafe nicht.

Dieses Vorgehen wurde auch von verschiedenen Gerichten bestätigt. Das Oberverwaltungsgericht in Nordrhein-Westfalen entschied beispielsweise, dass ein Vorlauf von 48 Stunden ausreichend sei. Diese Frist wurde vom Bundesverwaltungsgericht später auf drei Tage erhöht.

Sonderreglungen für Wohnmobile und Lkw

Doch auch so kann es zu Problemen kommen. Steht der Pkw etwa über Monate an der gleichen Stelle, kann das auch bei korrektem Parken als Sondernutzung gewertet werden, wie der ADAC erklärt. Diese muss jedoch genehmigt werden. Sonderreglungen gibt es zudem auch für Wohnmobile und Lkw. Laut ADAC-Jurist Stephan Miller dürfen diese in den Nachtstunden zwischen 22 und 6 Uhr „nicht regelmäßig innerorts in reinen Wohngebieten, Erholungs-, Kur- und Klinikgebieten geparkt werden“. Wohnwagen und Anhänger dürfen gar nur zwei Wochen in einer Parklücke stehen.

Natürlich muss das Fahrzeug auch bestimmte Voraussetzungen erfüllen, damit es korrekt geparkt ist. So ist eine Zulassung durch den TÜV Pflicht. Zudem darf keine Gefahr von dem geparkten Fahrzeug ausgehen und es muss zu jeder Zeit fahrtauglich sein. Schon ein platter Reifen reicht, damit das nicht mehr der Fall ist. Soll ein nicht fahrtaugliches Auto oder ein Wagen, der nur zu Werbezwecken dient, geparkt werden, braucht es eine Genehmigung. Denn auch hier handelt es sich um eine Sondernutzung. Die Chancen auf Erfolg sind aber äußerst gering.