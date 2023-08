„Die hat viel zu viel Zeit“: Netz lacht über Ausraster von Fahrradfahrerin

Von: Simon Mones

In Köln hat eine Radfahrerin einen Müllwagen an der Weiterfahrt gehindert. Es entstand eine heftige Diskussion. Im Netz wird sie zum Gespött.

An die Straßenblockaden der Letzten Generation haben sich Autofahrer längst gewöhnt und umfahren sie mitunter einfach. Doch in letzter Zeit taucht immer häufiger ein anderes, scheinbar unüberwindbares Hindernis auf: Fahrradfahrer. Zumeist solche, die die Straße für sich beanspruchen und sich weigern, Platz zu machen.

Mit einer solchen sturen Zeitgenossin sah sich auch Müllmänner in der Limburger Straße im Belgischen Viertel in Köln konfrontiert. Statt auf den Bürgersteig auszuweichen und die Straße freizugeben, blockierte sie den Weg des Lkw. Wie so oft in Köln handelte es sich nämlich um eine Einbahnstraße.

Fahrradfahrerin blockiert Müllwagen – doch der kann nicht ausweichen

Videos des Vorfalls landeten auf TikTok und Twitter beziehungsweise X, wie sich der Kurznachrichtendienst neuerdings nennt. Darin ist zu sehen, wie die Frau mit ihrem Fahrrad vor dem Müllwagen eines Entsorgungsunternehmens steht. Einer der Müllmänner diskutiert mit der Frau: „Sie können doch hier rüberfahren!“

Weil sie einem Müllwagen nicht ausweichen wollte, wurde eine Radfahrerin im Netz zum Gespött. © Shotshop/Imago

Ein Vorschlag, der der Fahrradfahrerin offenbar nicht gefällt. Scheinbar möchte sie, dass der Lkw ihr Platz macht, da er auf der falschen Seite ist. Zumindest entgegnet ihr der Müllmann: „Ne wir nicht. Wir müssen hier an den Autos vorbei. Was verstehen Sie denn daran nicht?“ Das sei auch wegen der parkenden Autos nicht möglich, betont der Mann.

Nach langer Diskussion: Radfahrerin gibt nach

Und auch andere Passanten reden auf die Radlerin ein. Doch die Radfahrerin bleibt stur. Beide Seiten drohen daher, die Polizei zu rufen. So weit kommt es aber nicht, denn die Frau gibt schließlich doch klein bei und weicht auf den Bürgersteig aus. Durch die Diskussion hatte sich aber bereits ein Stau gebildet, der bis auf den Hohenzollernring reichte.

In den Kommentaren zu den Videos auf TikTok und Twitter (X) äußern viele Nutzer ihr Unverständnis über das Verhalten der Radfahrerin. Andere machen sich sogar über sie lustig. Respekt, wie ihn eine US-Autofahrerin für ihre Fähigkeiten beim Ausparken bekommen hatte, gibt es kaum.

„Ich frage mich immer wieder, ob es solche Menschen wirklich gibt und dann sehe ich solche Videos:“

„Die hat viel zu viel Zeit.“

„Fahrradfahrer denken eh, die Straße gehört ihnen.“

„Bin Busfahrerin, habe es auch schon erlebt. Was geht in den Köpfen dieser Radfahrer vor... unglaublich!“

„Sie darf dort entlangfahren. Aber warum sie dem Müllauto nicht ausweichen will, erschließt sich mir nicht.“

„Genau so sind sie, sie wollen einfach nerven. Fordern Rücksicht und was bieten sie?“