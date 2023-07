Überholen auf der Autobahn: Lichthupe ist erlaubt – doch es gibt Grenzen

Von: Simon Stock

Darf ich auf der Autobahn die Lichthupe benutzen, wenn ich überholen will? Die Antwort wird Sie überraschen. Allerdings hat das Ganze einen Haken.

Hamm - Kennen Sie das? Sie fahren auf der linken Spur der Autobahn, plötzlich blitzt im Rückspiegel ein Scheinwerfer auf. Ein nachfolgender Fahrer zeigt ihnen mit der Lichthupe an, dass er überholen will. Die erste Reaktion ist: Drängler, Nötigung, verboten! Doch das stimmt so nicht. Die Grenzen zwischen Erlaubtem und nicht Erlaubtem sind allerdings fließend, wie wa.de berichtet.

Überholen auf der Autobahn: Lichthupe ist erlaubt, doch es gibt Grenzen

Wann man in Deutschland die Lichthupe betätigen darf und wann nicht - das regelt die Straßenverkehrsordnung (StVO). Der Paragraph 16 nennt zwei Situationen, in denen sogenannte Leuchtzeichen erlaubt sind, und zwar:

um außerorts einen Überholvorgang anzukündigen

wenn die Fahrerin oder der Fahrer eine Gefahr für sich oder andere sieht

Wer auf der Autobahn überholen will und das mit gesetztem Blinker anzeigt, darf dann die Lichthupe nutzen, wenn der oder die Vorausfahrende die Absicht nicht erkennt und die Spur rechts frei ist. Doch Vorsicht: Die Grenzen zwischen erlaubter Aktion, Ordnungswidrigkeit und sogar Nötigung sind schnell überschritten.

Lichthupe auf der Autobahn sparsam einsetzen und Abstand wahren

Lichtsignale dürfen auf der Autobahn nur sparsam eingesetzt werden. Wer auf „Dauerfeuer“ stellt, hat ein Problem. Und das ganz besonders dann, wenn der erforderliche Mindestabstand nicht eingehalten wird. Als Richtwert gilt der halbe Tacho-Wert in Metern.

Wer auf der Autobahn nur wenige Meter hinter einem Auto herjagt und ihn über eine längere Strecke per Lichthupe nach rechts zu zwingen versucht, dem droht wegen Nötigung eine Strafe nach Strafgesetzbuch (Paragraph 240): Geldstrafe, Fahrverbot von bis zu sechs Monaten, vereinzelt Entzug der Fahrerlaubnis, bis zu drei Punkte in Flensburg, in schweren Fällen sogar eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren.

Lichthupe auf der Autobahn: Auch für Vorausfahrende gelten Regeln

Bei weniger krassen Fällen kostet die Lichthupe nur ein Verwarngeld von 5 Euro (missbräuchliche Verwendung) oder 10 Euro (mit Belästigung oder Blendung anderer). Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte also ganz auf die Lichthupe verzichten. Wer im vorausfahrenden Auto sitzt und Adressat von Lichtzeichen ist, muss übrigens ebenfalls Regeln beachten. Wer absichtlich bremst, um den vermeintlichen Drängler in seine Schranken zu weisen, provoziert einen Auffahrunfall und muss für den Schaden möglicherweise voll haften.

Teuer wird es in Deutschland auch, wenn man Verkehrszeichen nicht beachtet. Einige Schilder werden sogar falsch verstanden. Oder wissen Sie ganz sicher, was eine Geschwindigkeitsbegrenzung mit dem Zusatz des Schneesymbols bedeutet? Sie werden sich wundern. Oder über diese Regel: Wer sein Autofenster nach dem Parken offen lässt und sich vom Fahrzeug entfernt, droht gar abgeschleppt zu werden.