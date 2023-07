Parken am Hang: Experten erklären, welchen Gang man einlegen sollte

Von: Anne Hund

Beim Parken am Hang sollten Autofahrer auf Nummer sicher gehen. Was sie beachten sollten, um jegliches Risiko auszuschließen.

Das Anfahren am Berg wird nicht zuletzt für Fahranfänger oft zur Herausforderung. Auch beim Parken am Hang kann es nicht schaden, das nötige Basiswissen aufzufrischen. Denn was viele Autofahrer eigentlich wissen, machen manche in der Praxis trotzdem falsch. Experten erklären die Grundregeln.

Beim Parken am Hang den richtigen Gang einlegen

Für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe gilt beim Parken am Hang: den passenden Gang einlegen. Je nachdem, ob bergan oder bergab parkt, muss es entweder der erste Gang oder der Rückwärtsgang sein. „Es gilt die Regel: Benutzt wird immer der Gang der Gegenrichtung, in die das Auto losrollen würde“, sagt Sören Heinze vom Auto Club Europa (ACE) einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur zufolge. Sprich, so die einfache Erinnerungshilfe: Bergan würde das geparkte Auto rückwärts rollen, also wird der Vordergang eingelegt – hier muss es allerdings der erste Gang sein, weil der am niedrigsten übersetzt ist. Bergab wiederum würde der Wagen rückwärts rollen, weshalb man also den Rückwärtsgang einlegt.

Sicher ist sicher: Feststellbremse aktivieren

„Alle anderen Gänge sind ungeeignet, ein Kfz am Wegrollen zu hindern“, heißt es in einer Mitteilung vom ACE Auto Club Europa (ACE) über die wichtigsten Regeln zum Parken am Hang. Die Handbremse sollte man beim Parken am Hang unbedingt kräftig anziehen, wie die Experten betonen. „Wird eine Parkbremse nur lasch angezogen, reicht die Bremswirkung mitunter nicht aus, um ein Wegrollen zu verhindern.“ Wer zum Beispiel die Handbremse vergisst und mit seinem wegrollenden Fahrzeug etwas beschädigt, muss unter anderem mit einem Bußgeld rechnen. Auch bei Autos mit Automatikgetrieben ist es ratsam, die Handbremse zu ziehen, um auf Nummer sicherzugehen. Den Wählhebel muss man immer auf die Parkposition P stellen, nie auf N.

An steilen Straßen parallel zur Bordsteinkante parken

Parken sollte man an steilen Straßen zudem „parallel zur Bordsteinkante“, so der ACE. Noch bevor man den Motor abstellt, sollte man die Vorderräder als zusätzliche Wegrollsicherung entsprechend ausrichten. Und zwar so: „Zeigt die Fahrzeugfront talwärts, werden die Räder zur Bordsteinkante eingeschlagen.“ Zeige das Heck talwärts, sollten sie vom Bordstein weg zeigen. „Ist kein Bordstein vorhanden, werden die Räder so ausgerichtet, dass das Fahrzeug im Ernstfall an den Straßenrand oder in den Grünstreifen statt in die Straße und damit in den Verkehr rollt“, informieren die Experten weiter in ihrer Mitteilung.

Wer an besonders steilen Stellen sein Auto abstellt, kann „zur zusätzlichen Sicherung noch Bremskeile unter die Räder schieben“, rät der ACE darüber hinaus. Solche Unterlegkeile gebe es im Zubehör schon für ein paar Euro. In Deutschland müssen zweiachsige Anhänger mit mehr als 750 Kilogramm zulässigem Gesamtgewicht sowie für Kfz mit über 4 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht übrigens Unterlegkeile mitführen, wie die Experten ebenfalls informieren.