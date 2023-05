Tankdeckel lässt sich nicht öffnen: Woran kann es liegen?

Von: Simon Mones

Teilen

Wenn sich der Tankdeckel nicht öffnen lässt, hat das in der Regel zwei Gründe. Doch welche sind das und wie behebt man das Problem?

Wenn die Tanklampe leuchtet, sollte man schnellstmöglich eine Tankstelle aufsuchen, denn allzu lange auf Reserve fahren ist keine gute Idee. Um so ärgerlicher ist es, wenn man an der Zapfsäule steht und der Tankdeckel nicht aufgehen will. Wir verraten, woran an das liegen kann und wie Sie das Problem lösen können.

Tankdeckel öffnet sich nicht: Wetter oder defekter Stellmotor können Schuld sein

Die Liste der Gründe, warum sich der Tankdeckel des Autos nicht öffnen lässt, ist dabei relativ kurz. Meistens lässt sich das Problem auf zwei Ursachen zurückführen.

Lässt sich der Tankdeckel nicht öffnen, könnte ein defekter Stellmotor der Grund dafür sein. © Wirestock/Imago

Im Winter kann es etwa dazu kommen, dass nicht nur die Fenster bei Minustemperaturen zu frieren, sondern auch Scheibenwischer oder Türen klemmen dann leicht. Und eben auch der Tankdeckel lässt sich dann oftmals nicht öffnen. Im Sommer wiederum lässt sich diese Erklärung schnell ausschließen. Der Übeltäter ist dann in der Regel ein defekter Stellmotor.

Kontroll- und Warnlampen im Auto: Wenn es rot leuchtet, sollten Sie sofort anhalten Fotostrecke ansehen

Notfallentrieglung öffnet Tankdeckel auch bei Defekt

Ist das Problem erst einmal erkannt, muss man es nun noch lösen. Falls der Tankdeckel wirklich nur zugefroren ist, ist das relativ einfach: Das Auto muss ins Warme. Dann reicht etwas Geduld aus und der Deckel lässt sich wieder öffnen. Wer nicht so viel Geduld – oder Zeit – hat kann auch mit einem Enteisungsmittel nachhelfen.

Noch mehr spannende Auto-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter von unserem Partner 24auto.de.

Etwas schwieriger sieht es aus, wenn der Stellmotor kaputt ist. Denn um diesen auszutauschen, muss man den Tankdeckel öffnen, was wegen des Defekts ja nicht geht. Doch die Hersteller denken mit. Und so gibt es neben einem versteckten Schlüssel auch beim Tankdeckel eine Lösung: eine Notfallentrieglung. Wo sich diese befindet, steht im Handbuch. In den meisten Modellen ist sie aber im Kofferraum versteckt.