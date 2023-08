Tempolimit in Europa: Wo darf ich wie schnell fahren?

In vielen europäischen Ländern liegt das Tempolimit bei 130 km/h. © Wolfgang Maria Weber/Imago

Auf der deutschen Autobahn gibt es kein Tempolimit. Im Ausland sieht das anders aus – Autofahrer müssen jedoch lokale und saisonale Unterschiede zu beachten.

Die deutsche Autobahn ist für Autofahrer weltweit ein Sehnsuchtsort. Denn im Gegensatz zu vielen anderen Ländern gibt es kein generelles Tempolimit. Auch wenn das inzwischen viele Bundesbürger unterstützen würden, gilt „freie Fahrt für freie Bürger“. Auch, weil Verkehrsminister Volker Wissing sich in der Debatte querstellt. Doch welche Geschwindigkeitsbegrenzungen gelten in den anderen europäischen Staaten?

In den meisten Ländern dürfen Autofahrer auf der Autobahn nicht schneller als 120 bis 130 km/h fahren. Das entspricht der Richtgeschwindigkeit in Deutschland. Lediglich in Polen liegt das Tempolimit mit 140 km/h höher. In Italien könnte die Obergrenze von 130 auf 150 km/h hochgesetzt werden. Auf 24auto.de erfahren Sie, in welchem Land Sie wie schnell fahren dürfen.