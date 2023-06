Tesla-Fahrer trennt sich von seinem Model Y – und erklärt auf YouTube, warum er es nicht mehr mag

Von: Sebastian Oppenheimer

Ein bekannter YouTuber trennt sich von seinem zwei Jahre alten Tesla Model Y. In einem Video erklärt er, was ihn alles an dem Wagen nervt.

An der Marke Tesla scheiden sich die Geister: Noch immer schart der E-Autobauer aus Texas eine eingefleischte Fangemeinde um sich. Dennoch macht das Unternehmen auch immer wieder viele Negativ-Schlagzeilen, speziell mit der hochumstrittenen Autopilot-Technik. Auch am Umgang von Tesla mit Datenschutz gibt es Kritik, genauso wie an der Qualität der Fahrzeuge. Nun hat ein bekannter Technik-YouTuber sein Tesla Model Y verkauft. In einem Video erklärt er die Gründe dafür.

„Kein Anti-Tesla-Video“: YouTuber beginnt seinen Clip mit den Vorteilen des Model Y

Rund 5,4 Millionen Abonnenten hat Technik-YouTuber Austin Evans. Die Videos auf seinem Kanal drehen sich in erster Linie um PCs, Notebooks, Smartphones, Spielekonsolen und Fernseher – doch nun hat er einen Clip zu seinem Tesla Model Y veröffentlicht (weiter unten zu finden). Er erklärt darin, warum er sich von dem 2021er Tesla Model Y Performance trennt. Weil er „kein Anti-Tesla-Video“ machen wolle, hebt er zunächst einmal die Vorteile des Stromers hervor.

Besonders begeistert ist Evans etwa von der Beschleunigung des Performance-Modells. Zudem biete das Auto einen großen Kofferraum und dazu noch etwas Platz im Frunk – dem Kofferraum unter der „Motorhaube“. Das Auto fahre zuverlässig – er habe nicht ein einziges Mal wegen Defekten die Werkstatt aufsuchen müssen. Ein weiterer Vorteil betrifft nicht nur sein Fahrzeug: Das Supercharger-Netzwerk ist den USA extrem verbreitet (auch andere Hersteller wie Ford und GM setzen künftig in Nordamerika auf die Tesla-Technik), sodass das Aufladen eigentlich nie in Problem darstelle.

In einem Video erklärt ein YouTuber, warum er sich von seinem Tesla Model Y trennt. (Symbolbild) © Bihlmayerfotografie/Imago

Abschied vom Tesla: YouTuber genervt von streikender Türentriegelung

Doch das war es dann auch schon mit den positiven Seiten. Im Alltag nervten den YouTuber zahlreiche Dinge. Eines davon: Die Türentriegelung. Eigentlich sollte das auch per Smartphone klappen, doch wenn man das Telefon in der Tasche habe, funktioniere es oft nicht – was besonders blöd sei, wenn man gerade beide Hände voll habe. Im Innenraum des Wagens haben sich die seitlichen Plastikabdeckungen der Sitze mitsamt der elektrischen Verstellung abgelöst, wie er zeigt. Der Lautsprecher an der rechten Tür sei nicht korrekt montiert, weswegen an der unteren Seite ein Spalt sichtbar sei und es während der Fahrt zu Klappergeräuschen komme.

Qualitätsprobleme: Spaltmaße laut YouTuber beim Model Y nicht akzeptabel

Nicht akzeptabel für ein 60.000-Dollar-Auto (umgerechnet rund 54.750 Euro, Stand Mitte Juni 2023) seien auch die Spaltmaße an dem Fahrzeug – ein Problem, das Tesla offenbar schon lange begleitet. Bei der Bedienung stört den YouTuber, dass man sich für einige Bedienbefehle relativ weit durch das Display-Menü klicken muss. Und auch das fehlende Tacho-Display hinter dem Lenkrad sei „ziemlich nervig“. Ein weiterer großer Kritikpunkt ist der schlechte Fahrkomfort, speziell auf unebenen Straßen. Andere Autos, die teils nur die Hälfte kosten würden, lösten das deutlich besser.

Nicht jeder kann die Meinung des YouTubers nachvollziehen. In den Kommentaren zu dem Video erklären einige Nutzer, sie hätten ebenfalls ein ähnliches Modell und keinerlei Probleme damit. Ein User fragt, warum der YouTuber das Fahrzeug nicht in ein Service-Center gebracht habe – nahezu alle der Mängel hätten auf Garantie beseitigt werden können. Zudem hätten neuere Modelle auch eine bessere Federung.

YouTuber kritisiert Tesla: Viele können seine Meinung nachvollziehen

Viele andere können sich aber auch den Beschwerden von Austin Evans anschließen:

„Ich hatte viele ähnliche Erfahrungen mit meinem 2021er Model 3 Long Range.“

„Ich habe mein Tesla Model 3 nach zwei Jahren aus genau denselben Gründen entsorgt. Ich habe es durch einen I-Pace ersetzt und könnte nicht glücklicher sein.“

„Du beschreibst perfekt meine Gefühle rund um mein Model 3 und Tesla im Allgemeinen. Der Hauptgrund, warum ich es vorerst behalte, ist, dass die Preise so stark gefallen sind, dass es wahrscheinlich schwer sein wird, jetzt einen guten Preis dafür zu bekommen.“

„Ich habe ein paar Teslas bei der Arbeit gefahren und hatte nie ein Fahrzeug, das ich als gut gefertigt, geschweige denn als perfekt bezeichnen würde.“

„Buchstäblich einer der Gründe, warum ich zögere, einen Tesla zu kaufen: Die Qualität passt einfach nicht zum Preis.“

„Stimme zu 100 Prozent mit der Beschwerde über die Fahrqualität überein. Das Fahrverhalten ist übermäßig gedämpft und hat einen lästigen Trampolineffekt, wenn man auf Unebenheiten auf der Straße trifft.“