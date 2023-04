Hund schütz vor Strafe: Raser hat beim Blitzermarathon tierisch Glück

Teilen

Der Fahrer des Renault Twingo ist dank seines Hundes nicht zu erkennen. © Polizei Bonn

Während des Blitzermarathons gingen der Polizei zahlreiche Raser ins Netz. Darunter auch ein Hund, der es etwas zu eilig hatte.

Mehr zum Thema Raser hat tierisches Glück: Hund verhindert Strafe beim Blitzermarathon

Vom 17 bis 23. April machte die Polizei in Deutschland im Rahmen des Blitzermarathons einmal mehr Jagd auf Raser. Auch in Nordrhein-Westfalen wurde in dieser Zeit häufiger geblitzt als normal. Dabei ging den Beamten auch ein tierischer Raser ins Netz. Auf einem Blitzerfoto war nämlich kein Mensch, sondern ein Hund zu sehen.

24auto.de weiß, warum der Raser wegen seinem Hund vorerst keine Strafe bekommt.

Entstanden ist dieser ungewöhnliche Schnappschuss am 21. April bei einer Kontrolle auf einer Landstraße im Rhein-Sieg-Kreis. Dort wurde der Renault Twingo mit elf Stundenkilometern über dem Tempolimit geblitzt, wie RTL berichtet. Zieht man die Toleranz ab, würde das ein Bußgeld von 50 Euro bedeuten.