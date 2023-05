Was Menschen alles im Auto vergessen: Uber hat es ausgewertet

Von: Simon Mones

Wie in den Vorjahren hat Uber auch 2022 ausgewertet, was Passagiere alles in den Fahrzeugen vergessen haben. Vom Haustier bis zum Eimer voll Teig war alles dabei.

Über Jahrzehnte hinweg waren das eigene Auto oder das Taxi die einzigen Alternativen zum öffentlichen Nahverkehr. Inzwischen haben sich jedoch auch Fahrdienste wie Uber (erkennbar an den blauen Aufklebern am Heckfenster) etabliert. Immer mehr Fahrgäste greifen zu den – meist günstigeren – Mietwagen. Doch nicht immer nehmen diese auch wieder alles mit, wie der Uber Lost & Found Index zeigt.

Dafür hat der Fahrdienstleister nicht nur ausgewertet, was die Fahrgäste im Jahr 2022 vergessen haben, sondern auch wo die Kunden besonders vergesslich sind. Deutschland landete hier auf Platz sechs. „Ganz vorne landen hier die Franzosen und Spanier“, erklärte Uber.

Vergessliche Uber-Kunden – München verteidigt Spitzenplatz

In Deutschland hatten die Münchner die Nase vorne – wie schon 2021. Gefolgt von Düsseldorf und Köln. „Am häufigsten verloren die deutschen Nutzer Gegenstände am Wochenende. Am meisten Dinge wurden am 1. Januar sowie am 27. und 28. August vergessen“, schreibt Uber.

Neben Klassikern wie Handy und Schlüssel haben die Uber-Nutzer auch sehr kuriose Dinge vergessen. © NurPhoto/Imago

Diese fünf Dinge vergaßen Uber-Kunden am häufigsten in Deutschland im Auto:

Telefon

Geldbörse

Schlüssel

Tasche

Kopfhörer

Haustier, Eimer voller Teig oder Zahnspange – Uber-Nutzer vergessen kuriose Dinge

Mitunter blieben aber auch äußerst skurrile Gegenstände in den Fahrzeugen zurück. So vergaßen die Kunden in Deutschland unter anderem eine gefrorene Ente, eine Zahnspange, eine Stichsäge sowie zwei Eimer Teig. Nicht weniger merkwürdig: In London blieb „von Pesto über Plastik-Halloween-Schwerter und Knöchelbandagen bis hin zu einem Hochdruckreiniger so ziemlich alles“ im Auto liegen. In Frankreich wiederum vergaßen die Kunden beispielsweise eine Milchpumpe. Weltweit ließen die Fahrgäste aber auch ein Einrad, ein Laserschwert, einen „wichtigen Schwangerschaftstest“, Haustiere sowie sechs Cheesecakes im Auto liegen.

Der einfachste Weg sein Hab und Gut wieder zubekommen ist laut Uber, den Fahrer über die App zu kontaktieren. Das ist jedoch nicht immer möglich, denn am liebsten vergessen die Kunde ja ihr Smartphone. Doch auch das ist halb so wild, denn Verluste können auch über die Homepage von Uber gemeldet werden.