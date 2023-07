Übelkeit im Auto: Sieben Tipps helfen gegen Unwohlsein auf der Fahrt

Von: Sebastian Oppenheimer

Auf einer Autofahrt wird vielen Menschen schlecht. Dahinter steckt in der Regel die sogenannte Reisekrankheit. Einige Tipps können helfen, Übelkeit zu vermeiden.

Auf den Urlaub freuen sich wohl die meisten – auf die An- oder Abreise dagegen eher selten. Gerade wer mit dem Auto fährt, sollte sich gut vorbereiten. Ein gründlicher Check des Fahrzeugs vor dem Start ist Pflicht, damit man das Risiko einer Panne minimiert. Und wer nicht die extremen Preise an Autobahn-Raststätten bezahlen will, sollte sich daheim noch gut mit Verpflegung eindecken. Allerdings ist nicht jedem Passagier auf der Fahrt nach einem Snack: Vielen wird auf einer Autofahrt schlecht. Doch woher kommt die Übelkeit? Und was kann man dagegen tun?

Reisekrankheit im Auto: Welche Symptome sich zeigen können

Wen es einem im Auto regelmäßig schlecht wird, handelt es sich normalerweise um die sogenannte Reisekrankheit, die auch als Kinetose bezeichnet wird. Die Symptome zeigen sich nicht nur bei einer Pkw-Fahrt, sondern beispielsweise auch auf einem Schiff, im Bus oder im Flugzeug. Meist beginnt es mit Müdigkeit und einem leichten Unwohlsein – dann kommt meist richtige Übelkeit hinzu. Allerdings kann sich die Kinetose auch noch in einigen anderen Symptomen zeigen, dazu gehören unter anderem:

Schwindel

Erbrechen

erhöhte Herzfrequenz

Blässe

Kopfschmerzen

Schweißausbrüche

Übelkeit im Auto: Wie eine Kinetose entsteht

Laut ADAC kommt es zur Reisekrankheit durch den Unterschied zwischen dem was der Gleichgewichtssinn dem Gehirn meldet – und dem was man sieht. Schaut also beispielsweise eine Person auf dem Rücksitz in ein Buch oder eine Zeitschrift, und das Auto fährt in diesem Moment eine scharfe Kurve, dann kann das Gehirn die widersprüchlichen Informationen nicht verarbeiten – und es kommt zu den genannten Symptomen. Häufig leiden dem Automobilclub zufolge Kinder zwischen zwei und zwölf Jahren darunter.

Übelkeit auf der Autofahrt: Mit einigen Tipps lässt sich das Unwohlsein bekämpfen

Wer anfällig für die Reisekrankheit ist, sollte einige Tipps beachten, wie die Techniker Krankenkasse erklärt. Folgendes kann der Übelkeit vorbeugen:

Vor und während der Fahrt nur leichte, fettarme Mahlzeiten zu sich nehmen

Wem oft schlecht wird, sollte auf dem Beifahrersitz Platz nehmen

Während der Fahrt nicht lesen oder oft nach unten sehen – stattdessen einen festen Punkt am Horizont oder die Straße fixieren

Keinen Alkohol trinken und nicht rauchen

Ingwer soll angeblich den Brechreiz reduzieren und auch gegen kalte Schweißausbrüche helfen

Auch ausreichend frische Luft im Auto und regelmäßige Pausen sollen gegen Übelkeit helfen – dabei sind Orte mit extremen Gerüchen wie etwa in Toilettenbereichen zu meiden. Letztere können Übelkeit fördern.

Falls es ganz schlimm wird, gibt es von der AOK einen Notfalltipp: Man sollte dann schnellstmöglich einen Stopp einlegen und der Betroffene sich in Rückenlage auf den Boden legen und die Augen schließen. Dadurch könne das Gleichgewichtssystem zur Ruhe kommen. Wenn die Möglichkeit bestehe, sei ein kurzes Nickerchen empfehlenswert. Im Anschluss gehe es den meisten Reisenden meist deutlich besser.