Steckenbleiben im Stau: Was Sie unbedingt beachten sollten

Von: Clara Kistner

Teilen

Langes Stehen auf der Autobahn – der Albtraum eines jeden Autofahrers. Das richtige Verhalten in Stau-Situationen sollten Sie sich vor der nächsten Autofahrt nochmal verinnerlichen.

Gerade zu Beginn der Sommerferien müssen sich viele Autofahrer auf dem Weg in den Urlaub mit heftigen Staus herumschlagen. Aber auch bei längerem Stehen auf den Straßen gelten gewisse Verkehrsvorschriften, die es sich zu kennen lohnt. Denn auch wenn man manchmal am liebsten einfach abfahren würde, ist das Abwarten der Verkehrsstörung oft unumgänglich.

Um Punkte, Fahrverbot, sowie hohe Bußgelder zu vermeiden, ist es ratsam, einen groben Überblick über die deutschen Verkehrsvorschriften zu haben. Bei einer Urlaubsreise mit dem Auto sollten Sie sich bestenfalls auch mit den Verkehrsregeln im Ausland vertraut machen.

Verbote im Stau – das sollte unbedingt vermieden werden

Auch wenn es angenehmere Aktivitäten gibt, als stundenlang im Stau zu stehen, sollten Sie stets im Auto sitzen bleiben. Denn das Verlassen Ihres Fahrzeuges auf der Autobahn ist laut Straßenverkehrsordnung (§ 18 Abs. 9 Satz 1) nicht erlaubt. Die einzige Ausnahme dieses Verbots bietet das Sichern einer Unfallstelle.

Wer gerne mit dem Auto unterwegs ist, kennt dieses Bild wohl nur allzu gut: Ein Meer aus roten Rücklichtern. © IMAGO / Panthermedia

Wenn es zu einem längeren Steckenbleiben im Verkehr kommt, zeigt sich die Polizei bei Unwohlsein durch beispielsweise Überhitzung oder Übelkeit in der Regel nachsichtig, erklärt der ADAC. Allerdings sollten Sie auch in solchen Ausnahmefällen in der Nähe Ihres Fahrzeuges bleiben.

Und auch ein weiteres Verhalten ist in Stau-Situationen auf der Autobahn absolut verboten – das Durchschlängeln der Motorräder. Das Durchfahren zwischen anderen Fahrzeugen gilt, laut ADAC, als unzulässiges Rechtsüberholen und wird mit einem Punkt und einem Bußgeld von 100 Euro abgestraft. Und auch über die Rettungsgasse kommt man nicht ungestraft voran. Auf dieses Verbot wird mit einem Monat Fahrverbot und einer Geldbuße von mindestens 240 Euro reagiert.

Ausnahmen im Stau: Hier muss individuell abgewägt werden

Das Telefonieren (ohne Freisprechanlage) und Tippen auf dem Smartphone ist Autofahrern ausdrücklich untersagt. Das ist auch beim Stehen im Stau nicht anders. Ein Verstoß dieses Verbots kostet Sie gleich zwei Punkte in Flensburg, einen Monat Fahrverbot und ein Bußgeld von 100 bis 200 Euro. Die erlaubte Ausnahmesituation dieser Verkehrsregelung entsteht, laut dem ADAC, sobald Sie Ihren Motor abstellen. So können Sie sich während einer längeren Verkehrsstörung ordnungsgemäß eine Handypause gönnen.

Während das Rückwärtsfahren und Wenden auf der Autobahn grundlegend verboten ist, tut sich in bestimmten Stau-Situationen eine Ausnahme auf. Fordert die Polizei Sie im Rahmen einer längeren Vollsperrung dazu auf, um den Verkehr umzuleiten, dürfen Sie dem selbstverständlich nachkommen.

Top 10: Das sind die skurrilsten Campingwagen Fotostrecke ansehen

Auch für das Rechtsüberholen auf der Autobahn gibt es bei Stau eine Sonderregelung. Laut dem ADAC darf der stehende Verkehr auf dem linken Fahrstreifen mit maximal 20 km/h rechts überholt werden. Sobald der Verkehr auf der linken Seite wieder in Bewegung gerät, darf rechts lediglich mit einer Differenzgeschwindigkeit von höchstens 20 km/h überholt werden. Sie dürfen in diesem Fall also auf der rechten Seite höchstens 80 km/h fahren.

Gebote im Stau: In welchen Situationen Sie handeln müssen

Die Standstreifen für Pannenfahrzeuge müssen in jedem Fall, auch während einer längeren Verkehrsstörung, freigehalten werden. Sollte die erlaubte Nutzung des Standstreifens durch ein Verkehrszeichen gekennzeichnet sein, ist auch hier das grundlose Anhalten strengstens untersagt.

Sollte ein Fahrstreifen der Autobahn durch einen Unfall oder eine Baustelle blockiert werden, sind die Fahrer dazu angehalten, sich unmittelbar vor der Engstelle im Reißverschlussverfahren einzuordnen.

Warten im Stau: Das Wichtigste im Überblick Sobald Sie im Verkehr auch nur ins Stocken geraten, gilt es unmittelbar eine Rettungsgasse zu bilden.

Der Standstreifen ist für Pannenfahrzeuge reserviert und freizuhalten. Bleiben Sie bitte ordnungsgemäß auf Ihrer Spur stehen. Auch bei längerem Stehen auf der Autobahn ist das Verlassen Ihres Fahrzeuges ausdrücklich verboten.