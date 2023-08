Tesla Leaks: Gigafactory in Grünheide produziert weniger Elektroautos als behazptet

Die Produktionszahlen der Gigafactory liegen deutlich unter dem von Tesla genannten Zielen. © Future Image/Imago

Im März hat Tesla erstmals mehr als 5.000 Elektroautos in Grünheide produziert. Das war aber offenbar nur eine Ausnahme. Meist verfehlt die Gigafactory die Ziele deutlich.

Die Eröffnung der Gigafactory in Grünheide bei Berlin dürfte sich Elon Musk wohl einfacher vorgestellt haben. Die Realität sah anders aus: Ärger mit den Behörden, eine verspätete Eröffnung und viel Gegenwind von Umweltschützern. Seit März 2022 rollt das Model Y dort nun vom Band. Nur ein Jahr später knackte man – trotz Anlaufschwierigkeiten – die magische Marke von 5.000 Elektroautos pro Woche.

Was nach einer Kampfansage an die Konkurrenz klingt, scheint jedoch eher ein Sturm im Wasserglas gewesen zu sein. Lediglich einmal sollen mehr als 5.000 Elektroautos in der Gigafactory gebaut worden sein. Ansonsten sollen die Produktionszahlen deutlich unter denen liegen, die Tesla kommuniziert. Auf 24auto.de erfahren Sie, warum Tesla die Produktionszahlen in Grünheide nicht schafft.