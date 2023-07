Unerlaubtes Wildcamping in Deutschland kann Strafen von „bis zu 500 Euro“ nach sich ziehen

Von: Anne Hund

Viele zieht es in die Natur, gerade auch mit dem Wohnmobil. Doch aufgepasst: Wildcampen ist hierzulande nicht selten verboten, wie Experten erklären.

Mit dem Camper oder Auto und Zelt in die Natur fahren und einfach an einem hübschen Fleckchen Erde anhalten und übernachten? Klingt romantisch, ist aber in vielen Fällen nicht erlaubt. Denn normalerweise sind die Camping- oder Stellplätze dafür vorgesehen. Schon auf einem normalen, für ein Wohnmobil erlaubten Parkplatz darf man laut ADAC nicht ohne Weiteres im Camper übernachten – sondern ausnahmsweise nur für eine, auf höchstens zehn Stunden begrenzte Nacht – und auch nur, wenn es darum geht, die Fahrtüchtigkeit wiederherzustellen. Wer gegen die Regel verstößt, muss mit einem Bußgeld rechnen. In geschützten Naturräumen sind die Regeln außerdem besonders streng.

Wildcamping in Deutschland – viele Verbote

Laut Bundeswaldgesetz beziehungsweise den entsprechenden Gesetzesregelungen der Bundesländer ist Campen auf öffentlichem Grund nicht erlaubt, wie etwa die ADAC-Seite pincamp.de informiert. Auf einem Privatgelände hingegen sei das Aufstellen eines Zeltes mit dem Einverständnis des Besitzers möglich. Ansonsten müsse man auf die gekennzeichneten Flächen ausweichen.

Wer unerlaubt wild campt, muss mit Bußgeldern rechnen

Wer unerlaubt in Deutschland wild campt, muss mit einem Bußgeld rechnen. „Das bewegt sich in der Regel zwischen 5 und 80 Euro pro Person“, heißt es auf pincamp.de. Richte man als Camper zusätzlich Schaden an, hinterlasse einen Müllberg oder falle anderweitig negativ auf, könne das Bußgeld „bis zu 500 Euro“ betragen, wie das Portal unter anderem berichtet.

Verschiedene Regelungen je nach Bundesland

Die genauen Regelungen sind dabei von Bundesland zu Bundesland verschieden, wie es in einem früheren Bericht der Deutschen Presse-Agentur (dpa) zum Wildcampen in Deutschland heißt. In Baden-Württemberg beispielsweise darf man dpa zufolge gar nicht in der Natur zelten. In Schleswig-Holstein, wo man knapp 20 ausgewiesene Übernachtungsplätze in der Natur geschaffen hat, ist dort eine Nacht mit dem Zelt (aber ohne Camper oder Auto) erlaubt – anders als mitten im Wald. Dieser ist fast immer tabu. Auch in Brandenburg wird eine einzelne Nacht geduldet. Die Höhe der Bußgelder unterscheiden sich ebenfalls je nach Bundesland.

Naturfreunde sollten sich über Regeln vor Ort informieren

Wer sich erkundigen will, wo es innerhalb des strengen gesetzlichen Rahmens eine Möglichkeit gibt, sein Zelt für eine Nacht aufzuschlagen, kann das am besten beim Umweltamt, Naturschutzamt oder dem Forstamt vor Ort. Helfen können auch die örtlichen Touristeninformationen, die über die lokalen Regeln Bescheid wissen.