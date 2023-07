YouTuber bauen das flachste Auto der Welt: „Verrücktes Endergebnis“

Von: Simon Mones

Tief, tiefer, Fiat Panda. Ein Umbau der italienischen YouTuber Carmagheddon ist so niedrig, dass man meint, das Auto würde in der Straße versinken.

Wenn es um den Umbau von Autos geht, sind der Kreativität so gut wie keine Grenzen gesetzt. So wird aus einem Seat kurzerhand ein „Audi-Van“. Und auch ein Bugatti Veyron als Stretchlimousine ist kein Problem. Noch nicht ausgefallen genug? Wie wäre es dann mit dem wohl flachsten Auto der Welt? Der umgebaute Fiat Panda ist nur wenige Zentimeter hoch und wirkt als wäre er in den Asphalt versunken.

Klingt komisch, gibt es aber. Und zwar in Italien. Gebaut wurde der rekordverdächtige Fiat Panda von den italienischen YouTubern Carmagheddon. Den Umbau hat das Trio in mehreren Videos dokumentiert. Die Idee zu dem Projekt kam ihnen, als sie vor einem Fiat Panda standen und feststellten, dass dieser perfekt zum Aufschneiden geeignet ist.

Motor und Reifen befinden sich im Inneren

Und so machten sich die YouTuber ans Werk. Vom Fiat Panda blieben nur die Motorhaube, Dach und ein Teil der Seite und des Kofferraums. Der Rest fiel der Flex zum Opfer. Wer nach Motor und Reifen sucht, muss etwas suchen. Denn auch wenn diese Bauteile zu fehlen scheinen, sind sie da. Wie der Fahrer finden diese im spärlichen Innenraum Platz.

Zwischen die Reste des Fiat Panda und den Boden passt so gut wie nichts mehr. © YouTube (Carmagheddon)

Dazu hat das Team von Carmagheddon einen speziellen Fahrzeugrahmen gebaut, der etwa so groß ist wie ein Gokart. Dieser wurde an die Höhe des Fiat Panda angepasst. Zusätzlich wurden an der Motorhaube Räder von Einkaufswägen montiert.

Kurioser Fiat-Umbau: Fans schwärmen für Projekt

Für den Fahrer bleibt kaum Platz. Er muss sich kleinmachen und hinlegen. Durch die Windschutzscheibe sieht er ebenfalls nichts. Für Abhilfe sorgen eine Go-Pro-Kamera und das Handy. Wenig überraschend hat die Kreation aber keine Straßenzulassung. Der Fiat Panda ist daher ein reines Show-Car.

Ins Guinness Buch der Weltrekorde hat es Carmagheddon mit seinem tiefergelegten Fiat Panda aber noch nicht geschafft. Sollte das nicht klappen, wollen sie mit einem noch tieferen Fahrzeug nachlegen, wie Bild berichtet. Im Internet ist der Umbau aber schon ein voller Erfolg. Alleine das YouTube-Video hat rund 635.000 Aufrufe und über 1.000 Kommentare. Einige davon fühlen sich an ein Videospiel erinnert:

„Wirklich eine eurer besten Kreationen, ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was ihr sonst noch damit anstellt!“

„Es hat mich zum Lachen gebracht.“

„Die eine wahre rekordverdächtige Kiste!“

„Wenn das Auto in GTA in den Boden eintaucht.“

„Mach einen Panda-Monstertruck!“

„Verrücktes Endergebnis!“