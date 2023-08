Nur Logos bleiben über: YouTuber fackelt 400.000-Dollar-Ferrari ab

Von: Simon Mones

Auf dem YouTube-Kanal von „WhistleinDiesel“ werden allerlei Autos malträtiert. Nun auch ein Ferrari F8 Tributo. Der geht sogar in Flammen auf.

Der YouTuber „WhistleinDiesel“ ist bekannt für seine kuriosen Auto-Stunts. Einen Dodge Charger versah er mit Kutschenrädern. Das gleiche Spiel wiederholte er dann noch einmal mit einem Tesla. Für das neuste Video des US-Amerikaners, der bürgerlich Cody Detweiler heißt, brauchen Autofans ganz starke Nerven, denn ein Ferrari geht in Flammen auf.

„WhistlinDiesel“ ist bekannt dafür, dass er Autos aus Lust an der Zerstörung malträtiert. So auch den 400.000 US-Dollar (umgerechnet 368.280 Euro) teuren F8 Tributo. Diesen hatte er sich erst kürzlich gekauft – wohlgemerkt, um ihn zu zerstören, wie er in einem anderen YouTube-Video angekündigt hatte.

Mit dem Ferrari übers Maisfeld: F8 Tributo fängt Feuer

Und Detweiler hielt Wort. Allerdings wohl etwas früher als geplant. Doch was war passiert? Für sein neustes Video fuhr der YouTuber mit dem Ferrari F8 Tributo durch ein gemähtes Maisfeld. Ein Gelände, in dem sich der Sportwagen bekanntlich alles andere als wohlfühlt.

Nach wenigen Minuten brannte der Ferrari F8 Tributo lichterloh. © YouTube (WhistlinDiesel)

Es kam also, wie es kommen musste: Die Lufteinlässe in der Front waren nach wenigen Metern verstopft. In den Radkästen sammelten sich Stroh und trockene Blätter. Diese wurden von den heißen Bremsen entzündet. Von dort griffen die Flammen auf den Motor über.

Auch Mietwagen brennt aus: Halbe Million US-Dollar Schaden und keine Versicherung

„WhistlinDiesel“ und sein Beifahrer bemerkten das schnell. Im Video hört man sie mehrfach: „Feuer, Feuer“ rufen. Doch da ist es schon zu spät. Zumal das Team offenbar nicht auf diesen – erwartbaren – Ernstfall vorbereitet war. Ein Feuerlöscher war nicht dabei und so versuchten sie den Brand mit den Getränken aus der Kühlbox zu löschen. Was natürlich nicht klappt.

Doch es wird noch schlimmer. Die Flammen greifen auf den nur wenige Meter entfernten Mietwagen über. Als die herbeigerufene Feuerwehr eintrifft, kann diese den Brand zwar löschen, beide Autos sind aber völlig zerstört. Immerhin die ikonischen Logos von Ferrari überstanden den Brand. Den Schaden schätzt Detweiler auf etwa eine halbe Million US-Dollar. Auf dem Großteil der Summe wird der YouTuber wohl sitzenbleiben, da keine niemand den F8 Tributo versichern wollte. Nach dieser Aktion kommt das nicht überraschend. Ebenso wenig wie dass das Video auf 6,5 Millionen Aufrufe kommt. Viel Fans von „WhistleinDiesel“ feiern die Aktion sogar:

„Cody hat diesen Ferrari wirklich in die Knie gezwungen.“

„Das Einzige, was schwer zu glauben ist, ist, dass jeder, der etwas Zeit mit Cody verbringt, noch nicht gelernt hat, einen eigenen Feuerlöscher, einen Verbandskasten, eine kugelsichere Weste und Schwimmflügel für den Pool bei sich zu tragen...“

„Mit Sicherheit haben wir alle eine Lektion gelernt: Fahre keinen Ferrari in einem Maisfeld.“

„Stellt euch vor, es gäbe ein Gerät zum schnellen Löschen von Bränden. Das wäre in dieser Situation der Hammer gewesen.“

„Es ist wahnsinnig, wie schnell die beiden in die Luft gegangen sind.“