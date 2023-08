Der einzig wahre Berlin-Roman: „Glitterschnitter“ von Sven Regener als Taschenbuch

Von: Sven Trautwein

Sven Regener ist ein Mulitalent. Nicht nur als Musiker zeigt er sein Können. Mit „Glitterschnitter“ lebt der Berlin-Roman neu auf.

2021 erschien die gebundene Ausgabe von „Glitterschnitter“ im KiWi-Verlag. Zwei Jahre später ist es nun als Taschenbuch zu haben. Allen, die eine Zeitreise ins Berlin der 1980er antreten wollen, sollten hier zugreifen. Der Roman beleuchtet Berlin-Kreuzberg auf seine ganz eigene Art, mitsamt seiner beliebten Figur Frank Lehmann. Etwas anders als der Kreuzberg-Krimi „Die Stunde der Hyänen“ von Johannes Groschupf. Beide Titel sollten in einem Bücherregal nicht fehlen. Ebenso wie diese sechs weiteren Bücher, die man unbedingt haben sollte.

Sven Regener hat mit „Glitterschnitter“ den perfekten Berlin-Roman geschrieben, der die 1980er in Kreuzberg auferstehen lässt. © Eventpress/Imago/KiWi Verlag (Montage)

Sven Regener „Glitterschnitter“: Darum geht’s im Buch

Ein bunterer Gesellschaftsmix geht eigentlich gar nicht. Sven Regener muss irgendwo einen riesigen Stammbaum aller Figuren haben, die immer wieder in seinen Büchern auftauchen und sich in die Herzen der Leser geschrieben haben. In „Glitterschnitter“ sind es beispielsweise der altbekammte Frank Lehmann, der als Reinigungskraft schuftet und angehender Experte für Milchkaffee im Café Einfall arbeitet, wo alle Fäden des Buches zusammenlaufen.

Die Lage ist prekär: Charlie, Ferdi und Raimund wollen mit ihrer Band Glitterschnitter den Weg zum Ruhm beschreiten, aber es braucht mehr als eine Bohrmaschine, ein Schlagzeug und einen Synthie, um auf das Musikfestival Wall City Noise zu kommen. Wiemer will, dass H. R. ein Bild malt, aber der will lieber eine Ikea-Musterwohnung in seinem Zimmer aufbauen. Frank und Chrissie wollen die alte Trinkerstube Café Einfall zur kuchenbefeuerten Milchkaffeehölle umgestalten, aber Erwin will lieber einen temporären Schwangerentreff etablieren.

Da sind die Bandmitglieder, die ihre Demobänder im Café aufnehmen und enthusiastisch Löcher in die Wände bohren, sowie die österreichischen Hausbesetzer der ArschArt-Galerie nebenan. Der Künstler H. R. Ledigt werkelt in seinem kleinen Raum an einer Ikea-Musterwohnung, während sein Manager Wiemer ihn dazu bewegen möchte, ein Werk für die Wall City Ausstellung zu erschaffen. Dann gibt es noch Chrissie, die aus Stuttgart stammt. Sie ringt mit der Tatsache, dass ihre Mutter Kerstin nach Berlin gezogen ist. Und nicht zu vergessen der neue Kontaktbereichsbeamte.

Sven Regener kann komisch und nachdenklich

Die Handlung liegt in der Aktion zwischen den Figuren, hat Sven Regener gegenüber Deutschlandfunk Kultur geäußert. Aber gerade das trägt zu der Unterhaltung im Berlin-Roman bei. Keine künstlich konstruierte Spannungskurve, sondern die skurrilen einzelnen Verwicklungen der Figuren, die man teilweise aus den anderen Büchern des Autors schon kennt. Die Einstufung als „Berlin-Roman“ wird Sven Regener nicht mögen. Schon sein erster Roman, der bei Eichborn erschien, sollte diesen Titelzusatz tragen, erzählt er in der Süddeutschen Zeitung. Trotzdem passt dieser Stempel im positiven Sinne zu „Glitterschnitter“. Möge er es bitte verzeihen.

Der Roman präsentiert sich als ungezähmte Erzählung, schillernd und anpassungsfähig, sowohl klug als auch humorvoll und gelegentlich nachdenklich. Es ist eine wunderbare Wiederbegegnung mit vertrauten Charakteren aus dem Figurenkosmos von Sven Regener und zugleich eine Reminiszenz an das alte Westberlin mit seinen Träumern und Lebenskünstlern. Durch seine Romanreihe setzt Sven Regener diesen individuellen Persönlichkeiten ein eindrucksvolles Denkmal – und es ist anzunehmen, dass „Glitterschnitter“ nicht das letzte Buch ist, das das Gesellschaftsleben im Café Einfall behandelt. Denn Regeners Figuren zeigen nach wie vor eine außergewöhnliche Beweglichkeit. Wer Gefallen an den Romanen von Sven Regener hat, könnte auch dem Buch „Ein Sommer in Niendorf“ von Heinz Strunk etwas abgewinnen, oder dessen Geschichtensammlung „Der gelbe Elefant“.

Sven Regener „Glitterschnitter“: Fazit

Voller skurriler Figuren, unkonventioneller Gespräche und reichlich Situationskomik begibt sich Sven Regener in „Glitterschnitter“ erneut in die lebendige Kulisse der Wiener Straße in Berlin. Ein Roman wie eine Sitcom. Herrlich!

Sven Regener „Glitterschnitter“ 2023 KiWi, ISBN-13 978-3-462-00445-8 Preis: Taschenbuch 15 €, E-Book 12,99 €, 480 Seiten (abweichend vom Format)

Sven Regener

Sven Regener ist Musiker (Element of Crime) und Schriftsteller. Seine Romane „Herr Lehmann“ (2001), „Neue Vahr Süd“ (2004), „Der kleine Bruder“ (2008), „Magical Mystery oder: Die Rückkehr des Karl Schmidt“ (2013), „Wiener Straße“ (2017) und „Glitterschnitter“ (2021) waren allesamt Bestseller. Sie wurden verfilmt und in viele Sprachen übersetzt.