Erinnert an Indiana Jones: Vergessene mittelalterliche Bibliothek entdeckt

Von: Sven Trautwein

In einem Kirchturm in Rumänien wurde eine mittelalterliche Bibliothek mit über 200 Werken entdeckt. Die Wissenschaftler sind begeistert.

Häufig gibt es für das Mittelalter nicht genug Quellen. Das beklagen Wissenschaftler sehr häufig. Zwar begann das Verschriftlichen im Mittelalter, doch im Laufe der Zeit gingen unwahrscheinlich viele Bücher und Dokumente verloren oder wurden zerstört. Nun haben aber Wissenschaftler in dem kleinen rumänischen Ort Mediaș eine mittelalterliche Bibliothek mit rund 200 Werken entdeckt. Dies grenze an ein Wunder, so die Wissenschaftler.

In einem Kirchturm in Rumänien wurde eine mittelalterliche Bibliothek gefunden. Die Wissenschaft ist begeistert. (Symbolbild) © Eibner/stock&people/Imago

Beeindruckende alte Bibliothek mit über 200 Werken gefunden

Der beeindruckende Fund wurde im Turm der örtlichen Margaretenkirche gemacht. Die Stadt Mediaș wurde um 1250 von Siebenbürger Sachsen gegründet, einer deutschsprachigen Gemeinschaft. Sie waren auch für den Bau der Kirche verantwortlich und schienen mit dem Aufbau einer Bibliothek begonnen zu haben. Gegen Ende des 16. oder im Laufe des 17. Jahrhunderts schien ein Mitarbeiter der Kirche einen Teil des Buchbestandes in einen anderen Raum im Kirchturm verlegt zu haben, so stern.de. Die nun entdeckten Werke wurden von der eigentlichen Bibliothek dorthin gebracht und dort ordentlich sortiert gelagert – nur um dann in Vergessenheit zu geraten.

Die beteiligten Wissenschaftler beschreiben die Wiederentdeckung dieses „vergessenen Archivs“ als eine Geschichte, die sie an Indiana Jones erinnert. Warum die vielen Bücher in den Kirchturm gebracht wurden, darüber können sie nur spekulieren. Möglicherweise gab es in der umfangreichen Bibliothek mit ihren einst 7700 Werken einfach keinen Platz mehr.

Oder die nun gefundenen Schriften waren den Gläubigen besonders wichtig, und sie wollten sie vor den zahlreichen Überfällen auf die Stadt und den vielen Kriegen schützen. Allerdings scheinen sie schon lange vor dem Ersten und Zweiten Weltkrieg dort gelegen zu haben: „Die Anordnung der Bücher wirkte nicht zufällig auf mich, und das lässt mich vermuten, dass die Sammlung bereits frühzeitig hier platziert wurde“, äußerte sich der führende Historiker Adinel C. Dincă. Aber auch heutzutage findet sich manchmal eine Privatbibliothek, wie hier mit 70.000 Büchern.

Unter den Schriften befinden sich 139 gedruckte Bücher, die zwischen 1470 und 1600 entstanden sind, zwei Manuskripte aus dem frühen 16. Jahrhundert, etwa 60 handgeschriebene Dokumente aus der Zeit zwischen 1300 und 1550 sowie mehrere Fragmente, von denen die ältesten aus dem 8. Jahrhundert zu stammen scheinen. Der Großteil dieser Werke sind religiöse Texte.

Jetzt sollen die Werke nach einer sorgfältigen Untersuchung eingescannt und Interessenten digital zugänglich gemacht werden. Die Forscher, die sich an Indiana Jones erinnert fühlten, hoffen herauszufinden, was im Nordwesten Rumäniens zur damaligen Zeit gelesen wurde. Aber auch in einer gewöhnlichen Bibliothek erlebt man alte Funde. So wurde kürzlich ein fast 100 Jahre altes Buch zurückgegeben.