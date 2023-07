Ab wann gilt ein Buch als Bestseller und wie kommt man auf die Spiegel-Bestsellerliste?

Teilen

Um auf eine Bestsellerliste zu kommen, muss ein Buch sich am besten verkaufen. Außerdem muss es eine bestimmte Verkaufsauflage erreichen und andere Kriterien erfüllen.

Schreiben, veröffentlichen, Bestseller werden. Grob zusammengefasst sind das wohl die Schritte, mit denen jeder Autor und jede Autorin ein neues Werk angeht. Ziel ist es natürlich, dass sich die Geschichte gut verkauft und viele Menschen erreicht, berührt, bewegt oder zum Nachdenken anregt. Und wenn man seinen Job besonders gut gemacht hat, dann kann man sich irgendwann sogar als Bestseller-Autor bezeichnen.

Das geht aber nicht einfach so, denn dafür muss das Buch einige Voraussetzungen erfüllen – unter anderem muss es eine ganz bestimmte Verkaufsmenge erreichen, damit es den Titel eines Bestsellers bekommen kann.

Es geht um Verkäufe: So oft muss ein Buch für den Bestseller-Status über die Ladentheke gehen

Um einen Bestseller zu haben, muss sich das eigene Buch, wie das Wort schon sagt, „am besten verkaufen“, also eines der bestverkauften Werke der Woche sein. Der Begriff „Bestseller“ tauchte laut Deutschlandfunk.de zum ersten Mal im Amerika des 19. Jahrhunderts auf. 1889 nutzte eine Zeitung in Kansas City das Wort, das sich danach in der Welt ausbreitete und durch den Fortschritt der Drucktechniken und das wachsende Angebot an Literatur immer relevanter wurde.

Welche Kriterien muss ein Buch erfüllen, um als Bestseller zu gelten? © Imago

Außerdem wurde der Markt schneller und breiter, sodass Romane teilweise auf der ganzen Welt gelesen werden konnten. Damals machten die USA den Anfang und sorgten dafür, dass die Bücher der breiten Masse zugänglich waren. Dort kostete ein Buch etwa 25 Cent, während sich die Kosten für das gleiche Werk zum Beispiel in England noch auf etwa 100 Euro beliefen.

Heute sind Bücher für jedermann erschwinglich und können noch schneller zu Bestsellern werden als damals. Es gilt als Richtlinie dafür eine Auflage von 100.000 verkauften Büchern. Sobald ein Titel diese magische Grenze überschritten hat, gilt er offiziell als Bestseller. Damit ist aber noch nicht die Aufnahme auf eine Bestsellerliste garantiert.

Kriterien für Bestseller: Welche Richtlinien müssen Bücher erfüllen, um auf die Listen zu kommen

Die verkaufte Auflage von 100.000 Exemplaren ist allerdings nicht das einzige Kriterium, das ein Buch erfüllen muss, um in eine Bestsellerliste aufgenommen zu werden.

Bei dem Buch muss es sich um ein Original oder um eine deutsche Erstausgabe in gedruckter Form handeln. Ratgeber, Nachschlagewerke, Kochbücher, Reiseführer, Geschenkbücher, Schulbücher, Bildbände oder ähnliche Inhalte, die keine eigenschöpferische Leistung darstellen, werden nicht berücksichtigt. Auch Comics sowie Kinder- und Jugendbücher sind von der normalen Spiegel-Bestsellerliste ausgenommen.

Außerdem muss das Buch das passende Format haben und zum Beispiel als Hardcover an drei Seiten überstehen, eine dreiteilige Buchdecke und einen offenen Rücken sowie verklebte Vorsatzseiten haben. Taschenbücher müssen eine Seitenhöhe von mindestens 20,5 Zentimetern und Klappen an den Umschlagseiten haben.

Für separate Bestsellerlisten, etwa für Sachbücher, Kinderbücher, Kindersachbücher, Wirtschaft, Hörbücher oder andere, gelten teilweise eigenen Regeln.

Ultimative Bestseller: Die zehn meistverkauften Bücher weltweit Fotostrecke ansehen

Auf die Spiegel-Bestsellerliste kommen: So werden die Bücher ausgewählt

Die Bestseller-Liste des Spiegels ist die prestigeträchtigste Liste für deutschsprachige Literatur und jeder Autor würde wohl gern seinen Namen dort stehen sehen. Um die Bestseller auszuwählen, die auf die Liste kommen, greift das Medienhaus auf seine Partnerfirma Media Control zurück. Diese sammelt permanent Daten von 6.550 verschiedenen Verkaufsstellen in Deutschland, von der großen Buchhandlung über Online-Anbieter bis zum Bücherregal in der Drogerie. Laut Buchreport.de werden jeden Montag die Daten ausgewertet, anhand derer die aktuelle Bestsellerliste erstellt wird.

In diesem Schritt kommt es ganz darauf an, wie gut sich ein Buch verkauft hat und vor allem, wie oft die Konkurrenz über die Ladentheke ging. Gilt ein Buch zum Beispiel mit 100.000 verkauften Exemplaren bereits als Bestseller, so muss er noch lange nicht in einer Bestsellerliste landen, wenn in der gleichen Woche 50 andere Bücher jeweils 300.000 Mal verkauft wurden.