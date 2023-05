Britney Spears: Ärger um Biografie – kann das Buch so erscheinen?

Promi-Buch

Britney Spears' Autobiografie soll im Herbst 2023 erscheinen. Doch rechlich gibt es einiges zu klären. Es ist fraglich, ob das Buch so erscheinen kann.

Die Autobiografie soll die Welt erschüttern, hieß es in einer Vorabmeldung. Doch ob das Buch von Britney Spears so erscheinen kann, bleibt offen.

In Britney Spears‘ Autobiografie sollen viele Themen angesprochen werden, die die Künstlerin in den vergangenen Jahren durchstehen musste. Ob Vormundschaft oder unbekannte Beziehungen. Rund 15 Millionen Dollar soll Britney Spears für die Autobiografie laut Medienberichten erhalten haben. Drei Versionen des Buches soll sie geschrieben haben. Ob das Buch so erscheinen kann, lesen Sie auf 24books.de.