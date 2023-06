Von: Jessica Bradley

Die aktuellen Buch-Bestseller für den Sommer 2023. Eine schöne Mischung aus verschiedenen Genres erwartet Sie in dieser Liste.

Kaum beginnt der Sommer gibt es auch in den Bestseller-Liste Neuigkeiten. Diese fünf Romane stehe momentan an der Spitze.

Die Mehrheit der Kadetten hat es auf Violet abgesehen, allein wegen ihrer Herkunft. Besonders Xaden, der mächtigste und skrupelloseste unter den Geschwaderführern, will ihr Schaden zufügen. Und zweifellos ist er auch der attraktivste von ihnen. Ausgerechnet ihm wird Violet zugeteilt. Um zu überleben, wird sie jeden Vorteil nutzen müssen. Denn am Basgiath War College haben alle ihre eigenen Pläne und es gibt nur zwei Wege herauszukommen: den Abschluss zu schaffen oder den Tod zu finden.

Violets Traum, Schriftgelehrte am renommierten Basgiath War College zu werden, zerplatzt jäh, da sie als Tochter der Generalin am Auswahlverfahren der Drachenreiter teilnehmen muss. Das erste Jahr wird nicht einmal die Hälfte aller Bewerber überleben, denn Drachen binden sich nicht an schwache Menschen, sie fackeln sie nieder.