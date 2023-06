Die aktuelle Spiegel-Bestsellerliste für Kinderbücher ab drei Jahren

Von: Jessica Bradley

Hier sind die fünf neuesten Bestseller der meistverkauften Kinderbücher ab drei Jahren, auf dem deutschen Buchmarkt.

Kinder- und Jugendliteratur ist eine Form der Literatur, die speziell für junge Menschen konzipiert ist und sich an verschiedene Altersgruppen, angefangen vom ersten Vor-Lesealter bis zur Adoleszenz, richtet. Sie umfasst sowohl fiktionale Literatur wie Geschichten, Romane und Gedichte, als auch Sachliteratur, die Wissen und Informationen vermittelt. Diese facettenreiche Literaturgattung zielt darauf ab, junge Leserinnen und Leser zu unterhalten, zu inspirieren und zu erziehen, indem sie ihnen neue Welten, Charaktere und Ideen präsentiert.

Platz 1: „Die Schule der magischen Tiere ermittelt“ Band 5: Der Gurkenschurke

Die Schule der magischen Tiere ist bekannt für ihre spannenden Abenteuer! Und jetzt wird Eisbär Murphy zum Detektiv. Zusammen mit den magischen Tieren löst er jeden Fall, der ihnen begegnet. Leichte Kinderkrimis mit den beliebten magischen Tieren: ab 6 Jahren

Der arme Direktor! Seine Gurke wurde geklaut – ausgerechnet jetzt, wo der neue Gurkenkönig gewählt wird. Wer steckt dahinter? Vielleicht die Sportlehrerin, die nur Gemüse knabbert? Eisbär-Detektiv Murphy und die magischen Tiere suchen den Gurkenschurken ...

Margit Auer „Die Schule der magischen Tiere ermittelt“ ab 6 Jahren 2023, Carlsen, ISBN 13-978-3-551-65595-0 Preis: gebundenes Buch 9 €, E-Book 5,99 €, Seitenzahl: 64 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Platz 2: „School of Talents“ Band 5 – Fünfte Stunde: Klassen treffen

Willkommen an der SCHOOL OF TALENTS! In diesem Internat besitzen alle Schülerinnen und Schüler fantastische Fähigkeiten. Sie können sich verwandeln, die Sprache der Tiere verstehen, Wasser beherrschen und vieles mehr.

Ein großes Fußball-Turnier steht an. Alva und ihr Team trainieren, was das Zeug hält. Dieses Jahr wollen sie den Pokal unbedingt gewinnen und die Primelschule besiegen! Doch das gegnerische Team hat so manchen faulen Trick im Gepäck. Noch dazu darf es auf keinen Fall das Geheimnis der SCHOOL OF TALENTS erfahren! Haben Alva und ihre Freunde ihre Talente wirklich im Griff?

Silke Schellhammer „School of Talents“ ab 8 Jahren 2023, Carlsen, ISBN 13-978-3-551-65150-1 Preis: gebundenes Buch 13 €, E-Book 8,99 €, Seitenzahl: 256 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Platz 3: „Mein Lotta-Leben“ Band 19: Hier taucht der Papagei

Der lang ersehnte neue Band der internationalen Kult-Bestsellerreihe von Alice Pantermüller und Daniela Kohl für Mädchen ab 9 Jahren ist endlich da und wird von allen Fans sehnsüchtig erwartet. In gewohnter Gestaltung der „Mein Lotta-Leben“-Reihe präsentiert der neue Band einen hohen Illustrationsanteil, der auch weniger geübten Lesern das Selbstlesen ermöglicht - ein garantiertes Erfolgserlebnis.

Lotta ist ganz schön genervt von ihrer Familie. Ihre Oma strickt unaufhaltsam neue Kleidung - aus isländischer Wolle. Und auch ihre Blödbrüder haben ein neues Hobby: Skateboard fahren und komisch reden. Lotta kann sich kaum was Uncooleres vorstellen, als im Wollpullover im Skaterpark zu sitzen und ihre kleinen Brüder zu filmen.

Alice Pantermüller „Mein Lotta-Leben“ ab 9 Jahren 2023, Arena, ISBN 13-978-3-401-60652-1 Preis: gebundenes Buch 13 €, E-Book 9,99 €, Seitenzahl: 160 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Platz 4: „Grimm und Möhrchen machen Pause von zu Hause“: Band 3

Lustiges Zesel-Vorlesebuch für die Ferien. Nach einer turbulenten Reise quer durch Europa erreichen sie schließlich ihr Ziel, wo sie ihre Zehen und Hufe in den Sand stecken können.

Zesel Möhrchen hat schlechte Laune. Sein Buchhändler Grimm weiß zum Glück, woran das liegt: Möhrchen braucht Urlaub! Also setzen sich die beiden in das ›blaue Wunder‹ und fahren los. Sie wollen ans Meer, doch leider hat Möhrchen das mit den Landkarten falsch verstanden

Stephanie Schneider „Grimm und Möhrchen machen Pause von zu Hause“ ab 4 Jahren 2023, dtv, ISBN 13-978-3-423-76435-3 Preis: gebundenes Buch 15 €, E-Book 9,99 €, Seitenzahl: 96 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Platz 5: „Vielleicht“ - Eine Geschichte über die unendlich vielen Begabungen in jedem von uns

Das besondere Kinderbuch, ein Geschenkbuch für Jungen und Mädchen. Die Doppelseiten dieses Buches sind mit traumhaften Bildern gestaltet und enthalten meist nur wenige Zeilen Text, die zum Nachdenken und Verweilen einladen. Die Aussage des Buches ist aufbauend, liebevoll und äußerst berührend. Im Grunde enthält es Aussagen und Wünsche, die alle Eltern der Welt ihren Kindern mit auf den Lebensweg geben sollten.

Diese Geschichte möchte dir zeigen, wie viele Begabungen in dir schlummern. Lerne dich kennen, träume und lass dich von dir und dem Leben überraschen. Vielleicht, ja vielleicht, wirst du deine kühnsten Träume übertreffen ...

Kobi Yamada „Vielleicht“ ab 3 Jahren 2019, adrian Verlag, ISBN 13-978-3-947-18885-7 Preis: gebundenes Buch 14,95 €, Seitenzahl: 44 Hier bestellen