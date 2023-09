Die fünf neuen Buch-Veröffentlichungen aktuell bei Amazon

Von: Jessica Bradley

Teilen

Amazon bietet eine breite Auswahl an Büchern für alle Leser – von Bestsellern bis zu neuen Entdeckungen.

Hinweis an unsere Leserinnen und Leser: Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

In der faszinierenden Welt der Literatur bietet Amazon eine beeindruckende Vielfalt an Sachbüchern und Romanen, die Leser aller Vorlieben ansprechen. Sachbücher ermöglichen tiefe Einblicke in eine Vielzahl von Themen, von Geschichte und Wissenschaft bis hin zu praktischen Ratgebern. Auf der anderen Seite versetzen Romane die Leser in fesselnde Geschichten und emotionale Welten, die die Fantasie beflügeln. Doch das Spannendste ist vielleicht die kontinuierliche Flut von Neuerscheinungen, die Amazon bietet. Hier haben Autoren die Möglichkeit, ihre neuesten Werke mit einem weltweiten Publikum zu teilen, und Leser können stets aktuelle Trends und aufstrebende Talente entdecken.

Platz 1: „Elon Musk: Die Biografie“

Fünf aktuelle Buch-Neuheiten im Ranking bei Amazon. (Symbolbild) © FelixSchlikis/Imago

Heute gilt Elon Musk als Visionär, der sich über alle Regeln hinwegsetzt und der unsere Welt ins Zeitalter der Elektromobilität, der privaten Weltraumfahrt und der künstlichen Intelligenz geführt hat. Dabei waren seine Anfänge weitaus bescheidener. Als Kind auf den Spielplätzen Südafrikas regelmäßig von jugendlichen Schlägern verprügelt, musste Musk sich auch zuhause gegen seinen gewalttätigen Vater behaupten und lernte so schon früh, sich allein auf sich selbst zu verlassen ...

Walter Isaacson „Elon Musk: Die Biografie“ 2023, Bertelsmann, ISBN 13-978-3-570-10484-2 Preis: gebundenes Buch 38 €, E-Book 32,99 €, Seitenzahl: 832 (abweichend vom Format) Bei Amazon bestellen

Platz 2: „Pick me Girls“

„Ich bin nicht so wie andere Frauen“, ist der typische Satz eines pick me girls. Wahrscheinlich haben die meisten Frauen diesen Satz mal gedacht, nicht nur in der unbewusst-misogynen Abgrenzung zu einem ganzen Geschlecht, sondern als Herabwürdigung des eigenen Selbst – man ist nicht so dünn und hat keine so gute Haut wie alle anderen Frauen.

Sophie Passmann „Pick me Girls“ 2023, Kiepenheuer und Witsch, ISBN 13-978-3-462-00420-5 Preis: gebundenes Buch 22 €, E-Book 18,99 €, Seitenzahl: 224 (abweichend vom Format) Bei Amazon bestellen

10 Fitzek-Thriller, die Sie unbedingt gelesen haben sollten Fotostrecke ansehen

Platz 3: „Die Schule der magischen Tiere: Ach du Schreck!“

In der Wintersteinschule spukt es! Mitten in der Nacht kracht, klappert und krawummst es in den Gängen und Klassenzimmern. Der Hausmeister zittert vor Schreck und Kater Karajan maunzt leise: „Mondiö!“ Und dann sorgt auch noch das Halloween-Fest für Aufregung. Die Kinder aus Miss Cornfields Klasse helfen gemeinsam mit ihren magischen Gefährten beim Schmücken und Vorbereiten und tuscheln über die Frage: Wer bekommt wohl als Nächstes ein magisches Tier?

Margit Auer „Die Schule der magischen Tiere: Ach du Schreck!“ (Band 14) 2023, Carlsen, ISBN 13-978-3-551-65364-2 Preis: gebundenes Buch 14 €, E-Book 8,99 €, Seitenzahl: 240 (abweichend vom Format) Bei Amazon bestellen

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem kostenlosen Newsletter unseres Partners 24books.de.

Platz 4: „Die Insel der Tausend Leuchttürme“

Hildegunst von Mythenmetz hätte gewarnt sein müssen. Schon auf der Überfahrt zur Insel Eydernorn, wo er seine Bücherstauballergie kurieren will, entgeht er nur knapp dem Tod. Doch im Hotel erwartet ihn ein musikalisches Hummdudel, seine Prominenz verhilft ihm zum Rang eines Patienten erster Klasse, und hilfreiche Küstengnome bieten ihm ihre Dienste an ...

Walter Moers „Die Insel der Tausend Leuchttürme“ 2023, Penguin Verlag, ISBN 13-978-3-328-60006-0 Preis: gebundenes Buch 42 €, E-Book 34,99 €, Seitenzahl: 656 (abweichend vom Format) Bei Amazon bestellen

Platz 5: „Alles ist schwer, bevor es leicht ist: Wie Lernen gelingt“

Schlechte Noten, Frust bei den Hausaufgaben, hoher Leistungsdruck: Für viele Familien sind Schule und Lernen ein rotes Tuch. Wie bekommen Kinder wieder Freude am Lernen, Neugierde auf Neues? Wie überwindet man Stagnation und Resignation? Caroline von St. Ange hat die Lösung und kombiniert dafür verschiedene Ansätze und Lernmethoden.

Caroline von St. Ange „Alles ist schwer, bevor es leicht ist: Wie Lernen gelingt“ 2023, Rowohlt, ISBN 13-978-3-499-01103-0 Preis: Taschenbuch 14 €, E-Book 9,99 €, Seitenzahl: 256 (abweichend vom Format) Bei Amazon bestellen