Fünf angesagte Bücher, die alle Bücherwürmer gelesen haben sollten

Von: Jessica Bradley

Ob nun Sachbücher oder Romane – diese fünf Bücher sollten Sie gelesen haben, wenn Sie denken, ein echter Bücherwurm zu sein.

Sie lesen gerne? Dann haben Sie bestimmt schon von den folgenden fünf Büchern gehört und sie verschlungen. Nicht? Dann sollten Sie das schnellstmöglich nachholen.

„Die Ermordung des Commendatore I“ – eine Idee erscheint

Fünf Buchtipps für wahre Bücherwürmer. © Döhrn/Imago

Es geht um einen Mann, der von einem mysteriösen Gemälde fasziniert ist und keine Tiefe in dessen Bildnis erkennen kann. Durch einen Zufall stößt er auf das meisterhafte Gemälde mit dem Titel „Die Ermordung des Commendatore“ auf dem Dachboden. Diese Entdeckung markiert den Beginn einer Reihe von merkwürdigen Ereignissen in seinem Leben. Besessen von dem Bild, gerät er immer tiefer in dessen Bann. Er fragt sich, ob er sich dem Mann namens Menshiki anvertrauen sollte, und stellt fest, dass dieser eine unerwartete Wirkung auf sein Leben hat.

Nach der Trennung von seiner Frau reist ein junger, erfolgreicher Maler ziellos durch Japan. Schließlich zieht er sich in ein abgelegenes Haus zurück. Eines Tages erhält er ein äußerst lukratives Angebot. Er soll das Porträt eines reichen Mannes anfertigen. Nach einigem Zögern nimmt er an, und Wataru Menshiki sitzt ihm fortan Modell. Doch der junge Maler findet nicht zu seiner alten Fertigkeit zurück.

Haruki Murakami „Die Ermordung des Commendatore I“ 2019, btb, ISBN 13-978-3-442-71860-3 Preis: Taschenbuch 12 €, E-Book 9,99 €, Seitenzahl: 480 (abweichend vom Format)

„#ichbinhier“: Zusammen gegen Fake News und Hass im Netz

Hannes Ley gründete die Facebook-Gruppe #ichbinhier mit dem Ziel, das Diskussionsklima zu verbessern. Täglich kämpfen die Mitglieder der Gruppe gegen den drohenden Absturz in Hass und die Verwendung unangemessener Sprache an. Sie erkennen das Potenzial, das entsteht, wenn Lügen und Hassreden sich vermischen und die Gesellschaft spalten können. Durch Zivilcourage und gegenseitige Unterstützung können engagierte Bürger viel erreichen, und Hannes Ley zeigt auf, wie dies gelingen kann.

Hate Speech hat eine lange Tradition im Internet. Anfangs waren vor allem Einzelne davon betroffen, schlimm genug. Doch längst wissen wir um das destruktive Potenzial dieser Pöbeleien für die Gesellschaft. Wutbürger, Extremisten, Trolle, Fremdenfeinde und Frauenhasser dominieren die Kommentarspalten in den sozialen Netzwerken.

Hannes Ley und Carsten Görig „#ichbinhier“ 2018, Dumont, ISBN 13-978-3-832-19897-8 Preis: gebundenes Buch 20 €, E-Book 8,99 €, Seitenzahl 206 (abweichend vom Format)

„Über uns“: Ein Haus, drei Etagen – und Menschen voller Liebe, Trauer, Glück

Das Geheimnis, das sich hinter der Wohnungstür unserer Nachbarn verbirgt, bleibt oft im Verborgenen. Eshkol Nevo wirft einen tiefen Blick in ein Haus und seine Bewohner und erzählt auf kluge, humorvolle und fesselnde Weise von ihrem Alltag, den Lügen, der Liebe, der Selbsttäuschung, dem Eigensinn und dem Glück. Durch die Erforschung der ganz persönlichen Welt in einem Apartmenthaus in Tel Aviv gibt er uns auch Einblicke in unser eigenes Leben.

Arnon und Ayelet haben seit der Schwangerschaft Probleme. Damit die Dinge wieder ins Lot kommen zwischen ihnen, passen Ruth und Hermann, das reizende ältere Ehepaar von nebenan, gern auf ihre kleine Tochter auf. Ein Stockwerk drüber hadert Chani Doron, die »Witwe« (ihr Mann ist ständig auf Geschäftsreise), mit ihrem Leben und Dvorah Edelman, ehemalige Richterin und tatsächlich verwitwet, träumt in der obersten Etage nachts davon.

Eshkol Nevo „Über uns“ 2020, dtv, ISBN 13-978-3-423-14751-4 Preis: Taschenbuch 13 €, E-Book 9,99 €, Seitenzahl: 320 (abweichend vom Format)

„Take Me to the Lakes“ – München Edition: Deutsche Edition

Dieser Reiseführer enthält Informationen zu den idyllischen Gewässern, in denen man schon als Kinder geschwommen ist sowie zu versteckten Buchten, die auf Google Maps lediglich als blaue Flecken erscheinen. Die Reise führt durch die gesamte Region, angefangen bei beliebten Strandbädern mit Rutschen und schwimmenden Pontons, über abgeschiedene Badestege, bis hin zu Bergseen mit kristallklarem Wasser und atemberaubender Aussicht auf die Gipfel. Es werden nicht nur traumhafte Badeorte, sondern auch einzigartige Ferienhäuser, Hotels und liebevoll restaurierte Anwesen in unmittelbarer Nähe des Wassers präsentiert. In den acht schönsten Unterkünften der Region verwandelt sich ein Tagesausflug in einen unvergesslichen Wochenendtrip.

In der Take Me to the Lakes – MÜNCHEN EDITION sammeln wir unsere 50 Lieblingsseen und stellen 200 Badestellen nördlich, südlich, östlich und westlich des Stadtzentrums vor. Ausgewählt wurden sie anhand der Wasserqualität, ihrer einzigartigen Lage und der beinahe unberührten Natur, die sie umgibt.

The Gentle Temper „Take Me to the Lakes“ 2023, The Gentle Temper GmbH & Co. KG, ISBN 13-978-3-947-74720-7 Preis: Taschenbuch 24 €, Seitenzahl: 336

„Amerika auf der Couch“: Ein Psychiater analysiert das Trump-Zeitalter

Der Hauptzweck eines Psychiaters besteht darin, den Patienten dabei zu unterstützen, aus ihren Fehlern zu lernen, ihr irrationales Denken aufzudecken und den Zyklus selbstzerstörerischen Verhaltens zu durchbrechen. Dieser Heilungsprozess ist nicht nur für den Einzelnen von Bedeutung, sondern auch für die gesamte westliche Welt. Es ist entscheidend, dass wir uns als Gesellschaft dem Wahnsinn stellen, der in unserer Gemeinschaft existiert, bevor es zu spät ist.

Sind wir am Ende der Aufklärung? Allen Frances warnt davor, die Wahl Trumps als Ausnahmefall oder Ausrutscher zu betrachten und nicht als Spiegelbild unserer Demokratie. Denn wir müssen uns mit der Frage beschäftigen, was seine Wahl über den Zustand der USA aussagt. In der Psychiatrie wird eine Wahnidee oder ein Irrglaube als eine tief sitzende, abwegige Überzeugung definiert.

Allen Frances „Amerika auf der Couch“ 2019, Dumont, ISBN 13-978-3-832-19803-9 Preis: Taschenbuch 6,80 €, Seitenzahl 480