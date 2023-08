Astrid Lindgrens Enkelin möchte die Bücher ihrer berühmten Oma überarbeiten 

Neues aus Schweden

Annika Lindgren überträgt als Verantwortliche für Astrid Lindgrens literarisches Erbe bei der Astrid Lindgren Company klassische Werke für Kinder in die heutige Zeit, während sie ihre Essenz bewahrt.

Tradition und Moderne in Einklang – Gemeinsam mit Astrids Tochter Karin bewahrt Enkelin Annika die Essenz der Geschichten, während sie veraltete Ausdrücke durch moderne Begriffe ersetzt. Die Veröffentlichung der modernisierten Kalle Blomquist-Bücher erfolgte im letzten Herbst in Schweden, wobei die Einfachheit und Kindgerechtigkeit der Sprache auch in Übersetzungen gewahrt werden soll. Dazu äußerte sie sich in einem Interview mit der Zeit.

Die Debatte um die Unveränderlichkeit von Texten

+ Astrid Lindgrens Werke werden mit größtem Respekt überarbeitet und dennoch wird niemals der Kern einer Geschichte angetastet. © stockundpeople/Imago

In der heutigen Zeit gewinnt zeitgenössische Sprache zunehmend an Bedeutung und wird als richtiger Ansatz angesehen, um klassische Werke für neue Generationen zugänglich zu machen. Annika, die sich um das literarische Erbe ihrer berühmten Großmutter Astrid Lindgren kümmert, ist sich dieser Herausforderung bewusst. Dennoch gibt es auch Stimmen, die die Unveränderlichkeit von Texten betonen und argumentieren, dass sie als Dokumente ihrer Zeit erhalten bleiben sollten.

Astrids Tochter Karin vertrat lange Zeit diese Ansicht und lehnte jegliche Veränderungen an den Werken ihrer Mutter entschieden ab. Sie hob hervor, wie intensiv Astrid an ihren Texten gearbeitet hat und betonte, dass es niemandem zustehe, in diese Werke einzugreifen. Trotz dieser Debatten ist Annika der festen Überzeugung, dass eine behutsame Modernisierung die Brücke zwischen Tradition und Moderne schlagen kann, um Astrids zeitlose Geschichten für die heutige Leserschaft lebendig zu erhalten.

Aktuelle Herausforderungen bei der Überarbeitung literarischer Werke

Die Diskussion über Veränderungen in klassischen Werken geht weit über das Streichen veralteter Wörter hinaus und umfasst auch politisch-moralische Anpassungen. Jüngst sorgte die Überarbeitung von Roald Dahls Werken für Aufsehen, bei der Personenbezeichnungen aus Gründen der politischen Korrektheit verändert wurden. Während einige die Vielzahl der Änderungen als zu weitgehend empfanden, verteidigt Annika, Verantwortliche für Astrid Lindgrens Erbe, grundsätzlich solche Eingriffe, wenn darin verletzende Elemente enthalten sind.

Sie verweist auf die Entfernung des N-Worts aus Pippi Langstrumpf als Beispiel dafür, wie sensible Anpassungen den Respekt für die heutige Leserschaft wahren können. Zwischen der Bewahrung von Tradition und dem Bewusstsein für zeitgemäße Sensibilitäten bleibt die Debatte um Änderungen in literarischen Werken eine kontroverse Angelegenheit.

