Michaela Beck „Das Licht zwischen den Schatten“: Eine deutsche Familiengeschichte

Von: Jessica Bradley

Teilen

In „Das Licht zwischen den Schatten“ entfaltet Michaela Beck eine fesselnde Geschichtssaga, die Vergangenheit lebendig werden lässt.

Der Roman „Das Licht zwischen den Schatten“ von Michaela Beck entführt die Leser auf eine fesselnde Reise durch das 20. Jahrhundert. Beck vermittelt nicht nur die historischen Ereignisse, sondern auch die emotionalen und persönlichen Erfahrungen ihrer Protagonisten auf eindrucksvolle Weise. Mit einer eindringlichen Erzählweise und einer tiefen Recherche in die Zeitgeschichte gelingt es der Autorin, die Leser in den Bann zu ziehen und Geschichte lebendig werden zu lassen.

Was lesen Prominente gerne für Bücher? Ob Musk oder Merkel, der aktuelle Bundeskanzler Scholz oder der ehemalige Präsident Barack Obama.

Die 20 nominierten Romane des Deutschen Buchpreises 2023 in der Übersicht Fotostrecke ansehen

Michaela Beck „Das Licht zwischen den Schatten“: Über das Buch

Historischer Familienroman: „Das Licht zwischen den Schatten“ von Michaela Beck. (Montagebild) © ReneTraut/Imago/Lübbe/Montagebild

Drei Menschen, eine Erzählung: Konrad, der während des Zweiten Weltkriegs aufwächst und davon träumt, Medizin zu studieren. Brigitte, die in der Nachkriegszeit heranwächst und ihren eigenen Weg zur Selbstständigkeit sucht. Und André, der in den 1970er Jahren in der DDR eine Karriere als Sportler beginnt. Drei individuelle Lebensgeschichten, bis sich ihre Wege schicksalhaft miteinander verweben.

Der Arbeiterjunge Konrad schwört der schönen Selma aus reichem Hause, Medizin zu studieren, um ihre behinderte Schwester Alma zu heilen. Erst die Nazis ermöglichen es ihm, seinen Schwur zu erfüllen. Brigitte muss mit ihren Eltern gegen ihren Willen in den Westen flüchten und revoltiert gegen alles und jeden. Das treibt sie schließlich in die Arme der RAF. Andrés Eltern sind bei einem Autounfall ums Leben gekommen.

Michaela Beck „Das Licht zwischen den Schatten“: Fazit

Michaela Becks historischer Roman „Das Licht zwischen den Schatten“ ist ein wahrhaft beeindruckendes Werk. Die Autorin behandelt all diese tiefgreifenden und umfangreichen historischen Themen durch die fesselnden Lebensgeschichten von Konrad, André und Brigitte in ihrem Buch und vermag es, die Geschichte wirklich lebendig werden zu lassen.

Michaela Beck „Das Licht zwischen den Schatten“ 2023, Lübbe, ISBN 13-978-3-785-72866-6 Preis: gebundenes Buch 26 €, E-Book 19,99 €, Seitenzahl: 848 (abweichend vom Format)

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem kostenlosen Newsletter unseres Partners 24books.de.

Michaela Beck

Michaela Beck ist eine vielseitige Schriftstellerin, Dramaturgin und Lehrerin, die sich hauptsächlich auf das Schreiben von Drehbüchern spezialisiert hat. Neben einem erfolgreichen Kinofilm und verschiedenen TV-Serienprojekten hat sie auch Radiofeatures, ein Hörspiel sowie einen spannenden Krimi verfasst und veröffentlicht. Ihre Web-Graphic-Novel „Ninette“ wurde für den renommierten Grimme-Online-Award nominiert, während ihr Manuskript „Ein Himmel voller Eskimos“ eine Nominierung für den Oldenburger Kinder- und Jugendbuchpreis erhalten hat. Michaela Beck teilt ihr Leben mit ihrem Ehemann in der aufregenden Stadt Berlin.